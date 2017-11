(pso) - Le cabinet Martin avocats lance ce vendredi une plateforme de conseil juridique en ligne. «A ma connaissance c'est la première du genre au Grand-Duché», explique au «Luxemburger Wort», l'associée fondatrice de l'étude. Sabrina Martin indique avoir présenté le concept au bâtonnier François Prum. «Toutes les règles déontologiques sont respectées. Le secret des échanges est garanti et toutes les données bénéficient des mêmes conditions de sécurité que dans une banque», assure l'avocate inscrite au barreau depuis 1996.





Me Martin garantit que toutes les demandes sont traitées par des avocats exerçant à Luxembourg. Elles peuvent concerner le droit du travail, celui des sociétés ou encore de l'immobilier. L'éventail est large. Un avis juridique sur un projet de démission ou une sanction disciplinaire coûtent 250 euros. Un propriétaire souhaitant mettre en demeure un artisan qui n'aurait pas rempli sa part du travail dépensera le même prix pour obtenir son courrier formel. «Les demandes plus pointues font l'objet d'un devis», détaille Me Martin qui s'adresse notamment «aux personnes qui n'ont pas envie de prendre rendez-vous».





Contacté, le Bâtonnier François Prum confirme que «si le site ne viole pas de règle alors il n'y a pas de raison de s'y opposer». «Il convient cependant de bien veiller à la confidentialité et surtout savoir qui est à l'autre bout de la souris», précise Me Prum qui se veut positif: «On a une profession qui doit s'adapter.»





L'adresse : https://www.mlonline.lu