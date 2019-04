Als erste Luxemburger Bank will BGL BNP Paribas Apples Bezahldienst Pay für ihre Kunden einführen.

Bargeldloses Bezahlen: Apple Pay startet in Luxemburg

Nadia DI PILLO

Nach langer Wartezeit ist es (fast) sobald. Apple Pay wird den Kunden von BGL BNP Paribas "vor dem Sommer" zur Verfügung stehen, kündigte die luxemburgische Bank am Donnerstag an. Nutzer können damit in Geschäften mit ihrem iPhone oder der Apple Watch bezahlen. Ein genaues Datum wurde nicht mitgeteilt.

BGL BNP Paribas will sich somit "als erste luxemburgische Bank positionieren, die ihren Kunden diese Zahlungslösung anbietet", sagte Geoffrey Bazin, Chef der Luxemburger Bank. "Damit zeigen wir auch, dass die BGL innovativ ist".

Auf Konzernebene hat die französische Gruppe BNP Paribas Apple Pay bereits am 5. Februar eingeführt.



Ursprünglich ging der Bezahldienst im Oktober 2014 in den USA an den Start. Seitdem wurde der Service auf viele weitere Ländern erweitert. Vor gut vier Monaten startete der Bezahldienst in Deutschland. Unter den teilnehmenden Banken hatte das iPhone-Bezahlsystem einen Kundenansturm ausgelöst.