Barclays: Neue Filiale in Luxemburg

Barclays eröffnet eine neue Filiale in Luxemburg. Das gab die britische Großbank am Freitag bekannt.

Die britische Großbank Barclays hat eine neue Niederlassung in Luxemburg, "um das europäische Firmenkundengeschäft weiter auszubauen", wie es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung heißt.



"Die Niederlassung wird sich darauf konzentrieren, Unternehmen und Finanzinstituten eine Reihe von Bankprodukten anzubieten - darunter Cash-, Schuldenmanagement und Handelsfinanzierungen", so das Geldhaus.



Die Luxemburger Niederlassung wird künftig von Snorre Tysland geleitet; die britische Bank ist seit mehr als einem Jahrzehnt in Luxemburg vertreten.