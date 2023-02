Banque Rothschild entlässt 20 Mitarbeiter

Der entsprechende Sozialplan wurde am 10. Februar unterzeichnet.

(jcw) – Die Banque Edmond de Rothschild wird in Luxemburg 20 Mitarbeiter entlassen, heißt es am Mittwoch in einem Presseschreiben der Gewerkschaften OGBL, LCGB und Aleba. In diesem Zusammenhang hatte die Bank einen Sozialplan mit den besagten Gewerkschaften ausgehandelt, der am 10. Februar unterschrieben wurde.

Bei den betroffenen Mitarbeitern handelt es sich vor allem um solche aus unterstützenden Funktionen.

Bedingt seinen die Entlassungen durch das Vorhaben der Bank, Kosten im operationellen Bereich zu senken.

Ursprünglich wollte die Bank 26 Mitarbeiter entlassen. Für die betroffenen Mitarbeiter handelten die Gewerkschaften eine Serie von begleitenden Maßnahmen aus.





