(las) - Es klingt wie aus einem Roman: David und Jonathan Rowland versprechen 2009 ihrem Mitarbeiter Michael Wright eine Option auf fünf Prozent an der Luxemburger Privatbank Havilland. Der Deal soll auf einer Yacht in einer südfranzösischen Bucht stattgefunden haben, so stellte es zumindest Wright vor einem Londoner Gericht dar. Der Richter Christopher Butcher urteilte diese Woche jedoch, dass es dafür keine ausreichenden Beweise gebe, berichtet die "Financial Times" (FT).



2009 übernahm die britische Familie Rowland die Überreste der Kaupthing Bank Luxemburg, die vor dem Konkurs stand. Michael Wright behauptete, er habe die Rowlands dem damaligen Vorstandschef von Kaupthing Luxemburg Siggi Einarsson vorgestellt und damit erst den Deal ermöglicht. Rowland Vater und Sohn bestreiten diese Darstellung, auch wenn der Richter nicht völlig von ihrer Darstellung überzeugt war, schreibt die FT.



2013 feuerte David Rowland jedoch Wright und sagte ihm, er würde niemals Anteile an der Bank erhalten, so Wright während des Prozesses. David Rowland wirft Wright vor, ihn erpresst zu haben. Er habe mit der Veröffentlichung von E-Mails zwischen seinem Sohn und Prinz Andrew, Herzog von York, gedroht, den sie bei der Vermögensverwaltung beraten hätten, berichtete die "Sunday Times".

David Rowland ist in Großbritannien als großzügiger Spender der Torys bekannt.