Bankenplatz: Nachhaltigkeit ist „aktueller denn je“

Banken in Luxemburg passen ihr Geschäftsmodell an, um den grünen Wandel zu begleiten.

„Sustainable Finance“ ist in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus gerückt. Der Grund: Die Finanzakteure werden sich zunehmend bewusst, dass der Klimawandel Auswirkungen auf das Finanzsystem hat. Dazu kommt, dass Nachhaltigkeit in Europa regulatorischen Rückenwind hat. Beispielhaft dafür steht die letzte Woche im Europaparlament angenommene sogenannte Taxonomie-Verordnung.

„Mit der Verordnung wird die weltweit erste ,grüne Liste‘ für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten geschaffen – ein neues gemeinsames Klassifizierungssystem mit einheitlichen Begrifflichkeiten, das Anleger überall verwenden können, wenn sie in Projekte und Wirtschaftstätigkeiten mit erheblichen positiven Klima- und Umweltauswirkungen investieren wollen“, heißt es bei der Europäischen Kommission, die den Vorschlag im Jahr 2018 vorgelegt hatte ...