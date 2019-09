Banken und Kunden in der Gebührenfalle

Zwischen Strafzins und Kostenlos-Konto: Luxemburgs Geldhäuser zahlen eine halbe Milliarde Euro an „Parkgebühren“ bei der EZB.

Banken müssen kostenlose Basiskonten zur Verfügung stellen, damit jeder bargeldlose Zahlungen durchführen kann. So verlangt es eine EU-Richtlinie, die 2017 in Luxemburg umgesetzt wurde. Auf der anderen Seite ist für die Banken die Verlockung groß, an der Gebührenschraube zu drehen, um ihre immens steigenden Kosten aufzufangen.

Mit zu diesen Kosten trägt die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bei ...