Banken näher am Bürger

ABBL-Präsident Guy Hoffmann will das Image des Finanzsektors verbessern.

ABBL-Präsident Guy Hoffmann will das Image des Finanzsektors verbessern.

Die Welt des Geldes ändert sich rasant. Das liegt nicht nur an der Technologie. Sondern auch daran, dass sich das Image der Banken von der Finanzkrise nie erholt hat. Auch in Luxemburg besteht eine gewisse „Entfremdung“ zwischen dem wichtigsten Wirtschaftssektor und der Bevölkerung. Guy Hoffmann, der neue Präsident des Bankenverbands ABBL, will das ändern. „Mir geht es darum, dass wir als Banker der Gesellschaft etwas zurückgeben“, erklärt er im Gespräch.

Herr Hoffmann, wie lautet das wichtigste Projekt, das Sie während Ihres Mandats realisieren möchten? ...