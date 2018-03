Vor dem Hintergrund des sich vollziehenden digitalen Wandels fand am Dienstag in der Handelskammer in Luxemburg-Kirchberg der „Banking Day 2018“ statt, der von der Beratungsgesellschaft PwC organisiert wird.

Banken müssen sich neu erfinden

Andreas Adam

Rima Adas, Financial Leader bei PwC in Luxemburg, erinnerte zunächst an die Anfang 2017 vorgestellte CEO- Studie des Beratungsunternehmens, wonach sich luxemburgische Generaldirektoren sehr bewusst über die künftigen Auswirkungen technischen Fortschritts sind ...