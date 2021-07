Die europäische Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank (EZB) haben die größten Banken einer Prüfung unterzogen.

Banken

Bankenaufsicht: Stresstest bestanden

Die europäische Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank (EZB) haben die größten Banken einer Prüfung unterzogen.

Die europäische Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank (EZB) gaben am Freitag die Ergebnisse ihrer Krisentests bekannt. Die EBA hat 50 Geldhäuser aus 15 europäischen Ländern unter die Lupe genommen. Parallel dazu hat die EZB weitere 51 Banken aus dem Euroraum untersucht, die sie direkt beaufsichtigt. Europas Banken würden im Fall einer erheblichen wirtschaftlichen Krise fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüßen.

Trotzdem wären die Institute nach Einschätzung der Bankenaufseher in der Europäischen Union insgesamt für ein solches Krisenszenario gewappnet. Das geht aus den Daten zum jüngsten Stresstest hervor, die die Europäische Bankenaufsicht EBA am Freitagabend veröffentlichte.

„Die Banken haben ihre Kapitalbasis weiter aufgebaut“, sagte die EBA in ihrer Mitteilung. „Das wurde erreicht, obwohl das BIP der EU 2020 einen beispiellosen Rückgang erlitt und trotz der ersten Effekte der Covid-19-Pandemie.“

Unter Annahme eines Konjunktureinbruchs gepaart mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote, einem Einbruch der Immobilienpreise und weiter fallenden Marktzinsen würde der EU-Bankensektor demnach in Summe 265 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüßen. Die harte Kernkapitalquote als Puffer für Krisen würde in diesem hypothetischen Krisenszenario von 15,0 Prozent Ende 2020 auf 10,2 Prozent Ende 2023 sinken.

Im Mai diesen Jahres standen 114 Eurobanken unter EZB-Aufsicht. In Luxemburg werden die Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (Spuerkeess), Banque Internationale à Luxembourg (BIL), J.P. Morgan Bank Luxembourg, die katarische Finanzholding Precision Capital, die hinter der Bank Quintet Private Group steht, sowie RBC Investor Services Bank direkt von der EZB beaufsichtigt.

