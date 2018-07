Bank of Singapore erhält als erste Privatbank aus Singapur eine Genehmigung zur Eröffnung einer Tochtergesellschaft für Vermögensverwaltung in Luxemburg.

Bank of Singapore öffnet Tochtergesellschaft in Luxemburg

Die Bank of Singapore gab am Montag bekannt, dass sie als erste Privatbank aus Singapur eine Lizenz als Investmentgesellschaft erhalten hat, um eine Tochtergesellschaft für Vermögensverwaltung in Luxemburg zu betreiben. Die Bank of Singapore wird durch ihre neue Tochtergesellschaft BOS Wealth Management Europe Société Anonyme (S.A.) "die Möglichkeit haben, ihren vermögenden Kunden im europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich ein umfassendes Spektrum an maßgeschneiderten Private-Banking-Lösungen und Anlageberatungsdienstleistungen anzubieten", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bank of Singapore ist die auf Private Banking spezialisierte Tochtergesellschaft der OCBC Bank.

Der europäische Wirtschaftsraum umfasst für die Bank die Länder der europäischen Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. Derzeit betreut die Bank of Singapore ihre europäischen Kunden von ihrem Hauptsitz in Singapur aus und über die Londoner Niederlassung ihrer Muttergesellschaft OCBC Bank.

"Das verwaltete Vermögen von Kunden aus dem europäischem Wirtschaftsraum ist kräftig gestiegen, da sie Singapur als erstklassiges Finanzzentrum in Asien mit einer soliden wirtschaftlichen und politischen Stabilität und Zugang zu den internationalen und regionalen Finanzmärkten schätzen", so die Bank weiter.



Das Luxemburg-Geschäft wird Anthony Adriano Simcic leiten, der über 18 Jahre Erfahrung im Bankwesen verfügt. Er war zuvor Head of Private Banking für die HSBC Private Bank in Luxemburg.



BOS Wealth Management Europe wird ihre Geschäftstätigkeit im dritten Quartal diesen Jahres aufnehmen, wobei die offizielle Eröffnung nächstes Jahr im zweiten Quartal stattfinden wird.



„Mit der Gründung von BOS Wealth Management Europe in Luxemburg bekräftigen wir unser Versprechen, vermögende Privatkunden und Family Offices in der Region besser zu betreuen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser erfolgreiches Geschäftsmodell, das sich in Hongkong und Dubai bestens bewährt hat, nachbilden können, so dass es den zunehmenden Wohlstand und die wachsende Wirtschaftstätigkeit im Europäischen Wirtschaftsraum unterstützt“, schreibt die Bank in ihrer Mitteilung.