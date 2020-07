Implanté au Luxembourg depuis plus d’un an, BOS Wealth Management Europe montre de la résistance face à la crise du Covid-19.

Bank of Singapore: "Nous avons les reins très solides"

Pour de nombreuses entreprises, le coronavirus est le problème le plus difficile qu’elles aient jamais eu à affronter. Avec leur trésorerie tarie et leur personnel au chômage technique, elles se demandent comment elles vont survivre. Mais au milieu de toutes ces menaces, certaines entreprises trouvent les moyens d’aller de l’avant. BOS Wealth Management Europe, qui a ouvert ses portes au Grand-Duché il y a un peu plus d’un an, est l’une de ces sociétés d’investissement en plein essor pendant la pandémie du coronavirus. Filiale de Bank of Singapore, elle offre une gamme complète de solutions personnalisées de banque privée et de conseil en investissement à des clients fortunés à la fois dans l’Espace économique européen et au Royaume-Uni.



«Jusqu’à présent nous n’avons subi aucun impact du Covid-19. Nous étions très bien organisés et avons été très réactifs quant aux nouveaux arrangements de travail que toutes les structures ont dû adopter», assure Anthony Adriano Simcic, CEO de BOS Wealth Management Europe. «Nous avions énormément de demandes pour de nouvelles entrées en relation. Cette période de répit nous a ainsi permis de finaliser ces dossiers qui subissaient quelque part un goulot d’étranglement», dit-il.

Anthony Simcic Photo: Caroline Martin

L’institution financière se voit en tant que relais d’investissement pour les Européens qui cherchent à investir de manière différente, sa spécificité venant avant tout de sa connaissance des classes d’actifs sur les marchés asiatiques. «La clientèle européenne est chroniquement sous-exposée au continent asiatique. Cela est souvent dû à un manque d’opportunités et de générations d’idées. Nous pallions à ce manque en apportant une expertise extrêmement claire et spécifique sur ces marchés», rappelle le dirigeant.

Plusieurs qualités intrinsèques ont joué en faveur de la société durant cette tempête du coronavirus. «D’abord, nous faisons partie de Bank of Singapore, qui possède un excellent rating et qui a connu une croissance phénoménale depuis dix ans, puisque le groupe gère plus de 100 milliards de dollars d’actifs». Bank of Singapore est elle-même, depuis 2009, une filiale de banque privée d’OCBC Bank, la plus ancienne banque de la cité-État. «Il n’y a pas eu d’impact négatif sur la banque à Singapour. Loin de là, il y a eu une volumétrie accrue, parce qu’il y a eu une période de trading, plus de ventes en février, plus d’achats dès le mois de mars, et puis il y a eu une certitude de la part de nos clients, qu’il fallait savoir se positionner sur les marchés qui ressortiraient peut-être de cette crise encore plus solides.»

Vadim Bondarev Photo: Caroline Martin

Par ailleurs, «nous misons sur des gens qui connaissent leur marché et qui ont une optique entrepreneuriale de la banque privée et de la gestion de fortune. Peut-être que cela nous permet d’avoir une vision légèrement plus optimiste que d’autres gros acteurs qui sont peut-être plus anciens, peut-être plus lourds et doivent donc passer plus de temps à se transformer. Nous sommes encore clairement dans une phase de croissance.»

Objectifs atteints

Le dirigeant assure ainsi avoir atteint globalement ses objectifs après plus d’une année d’activité. «Nous les avons atteint à la fois commercialement: le fait d’être une nouvelle entité sur le continent nous a permis de drainer un bon nombre de nos clients. Et puis nous avons également atteint nos objectifs en termes de recrutement, puisque nous sommes aujourd’hui 25 personnes à Luxembourg». La société a par ailleurs ouvert en tout début d’année 2019 une branche des quartiers généraux de BOS Wealth Management Europe au Royaume-Uni. «Ce bureau à Londres est aujourd’hui composé de 17 collaborateurs», précise Anthony Adriano Simcic.

«Le principal objectif, qui était celui de se rapprocher de notre clientèle, a été atteint», se félicite également Vadim Bondarev, responsable des marchés de l’Est. «D’un point de vue opérationnel, il est beaucoup plus efficient de couvrir les clients européens à partir du Grand-Duché. Nous sommes aujourd’hui beaucoup plus proches de nos clients.»

"Asien ist mehr als nur China" Bahren Shaari, Chef der Bank of Singapore, über die strategischen Ziele der in Luxemburg neu eröffneten Dependance.

Un autre motif de satisfaction est que «la présentation de notre offre a eu un accueil très favorable auprès de la clientèle. Cet élément positif s’est renforcé depuis la crise du Covid-19 et reste à mon sens tout à fait pertinente. Les besoins de diversification, de sécurité et de rendement restent très présents», témoigne aussi Jean-Marc Schaeffer, directeur exécutif et Head of External Asset Managers Europe.

Jean-Marc Schaeffer Photo: Caroline Martin

BOS Wealth Management Europe a ainsi rapidement trouvé sa place dans le paysage financier luxembourgeois. «Nous avons un positionnement qui est à la fois complémentaire à celui d’autres institutions financières, mais également novateur dans l’approche que nous avons quant à certaines franchises d’investissement, typiquement quant à notre connaissance des marchés asiatiques et émergents. Il était donc crédible, très rapidement pour nous, de forger notre place. Il faut dire aussi que beaucoup des collaborateurs qui nous ont rejoint avaient déjà une grande expérience de la Place, venaient d’autres maisons de renom et avaient en moyenne plus de 15 ans d’expérience dans les marchés».

Quelque soit le scénario du Brexit

Lionel Dormann, qui a récemment rejoint BOS Wealth Management Europe SA en tant que responsable de l’Espace économique européen, explique que l’offre de BOS Wealth Management Europe est aujourd’hui structurée autour de quatre piliers principaux: l’Europe continentale, l’Europe de l’Est, les family offices et le Royaume-Uni que la société dessert depuis son bureau de Londres. Cette présence n’est pas nouvelle; le groupe OCBC est présent au Royaume depuis un demi-siècle. «Le groupe a toujours considéré Londres comme une place financière de tout premier rang. La décision d’ouvrir une branche de BOS Wealth Management Europe à Londres en janvier 2019 souligne cette importance. Quelque soit la forme que prendra l’accord sur les futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni, cela ne change en rien l’importance de Londres et du Royaume-Uni dans notre stratégie. Nous nous sommes organisés de sorte à ce qu’il n’y ait pas d’impact sur notre activité», assure Anthony Adriano Simcic.

Si la seconde partie de l’année pourrait apporter son lot de défis au vue de la récession économique que se précise, la société reste confiante pour le moyen et long terme. «La crise économique est devant nous, elle peut se propager pendant une longue période de temps, mais nous avons les reins très solides», assure le CEO, qui prévoit toujours une forte croissance de son activité de gestion de fortune au Luxembourg d’ici l’année prochaine.

Confiants dans l’avenir

«Notre clientèle est européenne, notre expertise elle est asiatique. Bien que la crise sanitaire ait débuté en Asie et plus particulièrement en Chine, il est vrai que la Chine et d’autres pays asiatiques en sont également sortis plus vite. Les indicateurs relatifs à la croissance des pays asiatiques sont descendus comme ceux des Etats-Unis et d’Europe, mais certains de ces indicateurs sont encore positifs. La Chine, par exemple, pourrait encore cette année dégager une petite croissance positive», note Anthony Adriano Simcic.

Lionel Dormann Photo: Caroline Martin

La société attend aussi de manière imminente l’obtention d’une licence de distribution de parts d’OPCVM de la part de la Commission de surveillance du secteur financier. «Cela nous permettra de continuer à développer notre offre en plaçant la SICAV maison BOS International Fund à travers l’Europe». Axé sur les actions asiatiques et les obligations des marchés émergents, le véhicule possède un excellent track record et a dépassé le demi milliard de dollars. «Sur le segment de clientèle que je représente, à savoir les tiers gérants, les family offices ou la clientèle plus institutionnelle, il est important pour nous de pouvoir proposer une vraie gestion de conviction qui est différenciante et qui s’appuie sur notre vraie expertise en locale et une gestion efficace sur le terrain», conclut Jean-Marc Schaeffer.

