Bank of America eröffnet Niederlassung in Luxemburg

Yannick LAMBERT

Die Bank of America eröffnete diese Woche eine Filiale in Luxemburg. Sie will so Investmentfonds und andere Firmenkunden im zweitgrößten Investitionszentrum der Welt betreuen, wie die zweitgrößte US-Bank am Mittwoch mitteilte.

„Die Eröffnung bedeutet, dass die Bank ihre Kunden - Firmen, kommerzielle und Nicht-Bank-Finanzinstitutionen - bei der Einrichtung lokaler Bankkonten unterstützt und im Land Transaktionsbanking-Produkte und -Dienstleistungen anbieten kann“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Luxemburg ist mit einem verwalteten Vermögen von fast fünf Billionen Euro nach den USA der zweitgrößte Fondsstandort der Welt.

Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich am Mittwoch nicht dazu äußern, wie viele Arbeitsplätze das Unternehmen im Großherzogtum schaffen möchte. Die Bank of America hat ihren Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, und ist hauptsächlich in New York im Anlagegeschäft tätig. Sie ist nach JPMorgan Chase die größte US-Bank und ist an der New Yorker Börse notiert. Die Nachricht folgt auf die Ankündigung des Finanzdienstleisters Clearstream im vergangenen Monat, eine in Luxemburg ansässige Bank für Fondsanleger zu gründen.

Dieser Text wurde zuerst in englischer Fassung in der „Luxembourg Times“ veröffentlicht.

