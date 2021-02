Julius Baer Europe S.A. in Luxemburg wächst. Die Schweizer Bank Julius Bär macht das Großherzogtum damit weiter zu seinem Europa-Hub.

Bank auf Wachstumskurs

(mab) - Die Julius Bär Gruppe wandelt ihre spanische Investmentgesellschaft „Julius Baer Agencia de Valores, S.A.U.“ mit Sitz in Madrid und Barcelona in eine Niederlassung der Luxemburger „Bank Julius Baer Europe S.A.“ um. Sergio de Miguel wird General Manager für die Iberische Halbinsel.

Die Bären setzen auf Luxemburg Die Schweizer Privatbank Julius Bär treibt vom Großherzogtum aus ihr Geschäft mit vermögenden EU-Kunden voran. Das „Luxemburger Wort“ sprach mit Europa-CEO Yves Robert-Charrue und Falk Fischer, CEO der Bank Julius Bär Luxembourg S.A.

Die Änderung gilt ab diesem Montag, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Sie markiert einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie von Julius Baer Europe S.A. Nach der Integration der irischen Einheit im Jahr 2018 bedeutet dies die Zusammenfassung aller bereits aus dem Luxemburger Service-Hub betreuten Einheiten unter einem Dach.

Julius Bär hat in Luxemburg mehr als 200 Mitarbeiter. 2016 verkaufte die Commerzbank ihr Privatkundengeschäft mit damaliger Luxemburger Tochterfirma „Commerzbank International Luxemburg“ (Cisal) an die Schweizer Bank Julius Bär. Die Privatbank war vor allem an der IT-Plattform des Luxemburger Privatkundenstandorts der Commerzbank interessiert. Seitdem machte Julius Bär das Großherzogtum zu seinem Europa-Hub. Von hier aus wird der Großteil der europäischen Kunden der Bank verbucht.



