Bâloise: Rekordjahr 2017 für die Versicherungsgruppe

Mara Bilo Das Geschäftsjahr 2017 war ein Rekordjahr für Balôise Luxemburg. Das teilte die Versicherungsgruppe am Montag mit.

Die Sparte der Lebensversicherung ist um 21,9 Prozent auf 1 282 Millionen Euro gestiegen; die Sparte der Nichtlebensversicherung wuchs um 3,3 Prozent auf 110 Millionen Euro. Im Vorjahr lag die Bilanz entsprechend bei 1 052 Millionen Euro und 107 Millionen Euro. Das große Wachstum der Sparte der Lebensversicherungen lässt sich durch die Einnahmen von Finanzprodukten, die mit Fonds verbunden sind, erklären, so die Pressemitteilung.

Insgesamt erwirtschaftete Bâloise in Luxemburg im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn in Höhe von 24,8 Millionen Euro. Romain Braas, Generaldirektor der Versicherungsgruppe seit 2012, freute sich über die Ergebnisse: „Unser Dank geht an alle unsere Kunden und Partnern, die uns vertrauen.“