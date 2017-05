(T. L. avec l'AFP) Entendu lundi par la commission d'instruction de la CJR, l'ancien Premier ministre, Edouard Balladur, 88 ans, a été mis en examen pour «complicité d'abus de biens sociaux et recel», selon une information du Canard enchaîné à paraître ce mercredi.

DEMAIN DANS "LE CANARD"



Balladur mis en examen

par la Cour de Justice de la République

dans l'affaire Karachi — @canardenchaine (@canardenchaine) 30 mai 2017

Dans un communiqué transmis à l'AFP, Édouard Balladur a annoncé avoir «demandé à ses avocats de contester cette décision devant la Cour de cassation». «La décision de la commission d'instruction ne tire aucune conséquence de la validation du compte de campagne par le Conseil constitutionnel en octobre 1995, non plus que de l'ancienneté des faits, vieux de vingt-trois ans», estime l'ancien rival de Jacques Chirac.

Le 8 mai 2002, une voiture piégée précipitée contre un bus transportant des salariés de la Direction des chantiers navals (DCN) avait explosé à Karachi, tuant quinze personnes dont onze employés français et en blessant douze autres. Tous travaillaient à la construction d'un des trois sous-marins Agosta vendus en 1994 au Pakistan par la France, sous le gouvernement d'Édouard Balladur.

La piste Al-Qaïda abandonnée en 2009

L'enquête, qui privilégiait au départ la piste d'Al-Qaïda avant de s'en éloigner en 2009, a conduit à révéler l'affaire d'un financement occulte présumé dont aurait bénéficié l'ex-Premier ministre, alors candidat à la présidentielle de 1995.

La CJR, seule instance habilitée à juger des délits commis par des membres du gouvernement dans l'exercice de leur fonction, avait été saisie en juin 2014 pour enquêter sur le rôle joué par Édouard Balladur et son ministre de la Défense à l'époque, François Léotard. Alors que leur défense avait tenté de faire jouer la prescription, la CJR leur avait donné tort en septembre, estimant que le délai de prescription n'avait pas démarré en 1995 mais en 2006, date à laquelle le procureur avait eu connaissance du rapport «Nautilus».

8 mai 2002, une bombe explose devant le Sheraton de Karachi, tuant 11 ingénieurs français travaillant sur un des sous-marins vendus au Pakistan

AFP

Dans ce rapport, un ancien membre des services de renseignement estimait que l'attentat de Karachi avait été décidé en rétorsion à la décision de Jacques Chirac de cesser le versement de commissions à des responsables pakistanais sur des contrats d'armement. Cette note évoquait des rétrocommissions pour financer la campagne d'Édouard Balladur.

Deux sociétés luxembourgeoises dans le viseur

Ces commissions auraient transité par deux sociétés écrans luxembourgeoises, selon le rapport que la police luxembourgeoise a rendu le 19 janvier 2010 en réponse à une commission rogatoire internationale de la vice-présidente du Tribunal de grande instance de Paris, Françoise Desset.

Alors président de la République, Nicolas Sarkozy, directeur de la campagne de M. Balladur en 1995, niait y figurer. Son nom figure pourtant quatre fois dans ce document.

Page 18, selon la numérotation du parquet luxembourgeois, „un document fait état de l’historique de la création et du fonctionnement des sociétés Heine et Eurolux. Selon ce document, les accords sur la création des sociétés semblaient venir directement de M. Le Premier ministre, Balladur et de M. Le ministre des Finances, Nicolas Sarkozy.“ Et, dans le paragraphe suivant, „En 1995, des références font croire à une forme de rétro-commission pour payer des campagnes politiques en France. Nous soulignons qu’Edouard Balladur était candidat à l’élection présidentielle en 1995 face à Jacques Chirac et était soutenu par une partie du RPR dont M. Nicolas Sarkozy et Charles Pasqua.“



76 millions d'euros en dix ans

Et, deux paragraphes plus loin, „un document fait état d’un courrier adressé à M. Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur le 29 novembre 2006, où on lui demande des instructions par rapport à la démarche à suivre concernant le risque de liquidation judiciaire de la société Heine. Il est du moins étonnant de poser une telle question à un ministre français.“

Pour les policiers luxembourgeois, „ces documents semblent donner l’image suivante: la société DCN produit et vend du matériel militaire par une succursale DCNI qui exporte ce matériel à travers le monde. La DCNI transfère de fortes sommes d’argent vers le Luxembourg sur le compte de la société Heine ou de la société Eurolux dont le bénéficiaire économique est l’Etat français. Ces sociétés acheminent l’argent vers des sociétés sur l’Ile de Man. Lorsque de nouvelles lois sur la corruption entrent en vigueur, l’activité est changée de suite. L’instruction pour la continuation des affaires de Heine et d’Eurolux sont demandés auprès des plus hauts dirigeants français. (…) Finalement, une partie des fonds qui sont passés par le Luxembourg reviennent en France pour le financement des campagnes politiques françaises.“

Au total selon le rapport de la police luxembourgeoise, Edouard Balladuur, ici avec son directeur de cabinet de l'époque Nicolas Bazire, aurait profité de plus de 70 millions d'euros de rétrocommissions

AFP

Au total, selon ce rapport, 60 millions d’euros ont transité de la DCNI vers Heine puis d’autres sociétés off-shore entre 1994 et 1999, puis 16 millions de 2000 à 2004 (dont 13,87 millions vers Muldberg Limited). Soient 76 millions d’euros de 1994 à 2004. „Il est exclu, vu le montant qu’il s’agissait uniquement de consultance mais qu’il ne s’agissait de rien d’autre que de corruption par l’intermédiaire d’une société luxembourgeoise faisant écran, de la part d’une entreprise française (DCNI) vers les pays où elle convoitait des marchés“, note aussi le rapport.

„Dans tous les documents saisis, il n’existe aucune preuve concrète de corruption. Les documents sont tous entièrement vides de noms et les descriptifs des services ou des prestations sont vagues. Probablement pour tous les transferts, il existe des contrats de „consultance“ en bonne et due forme. Mes compliments à celui qui a mis ce système en place, il s’agit d’un travail méticuleux et en avance sur son temps. Dès que des bénéficiaires des sommes devaient être nommés, il y a référence à un entretien, une note (absente des dossiers), une rencontre.