In Frankreich häufen sich Fälle von Ansteckungen mit gefährlichen Keimen. Die Erreger wurden in Tiefkühlpizzen der Marke Buitoni entdeckt.

Wirtschaft 3 Min.

Frankreich

Bakterien in Buitoni-Pizzen: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

In Frankreich häufen sich Fälle von Ansteckungen mit gefährlichen Keimen. Die Erreger wurden in Tiefkühlpizzen der Marke Buitoni entdeckt.

(AFP/jt) - Nach mehreren schweren Fällen von Infektionen durch E.-coli-Bakterien bei Kindern und sogar Todesfällen hat die Pariser Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Die Infektionsfälle stehen möglicherweise mit dem Verzehr von Tiefkühlpizzen der Nestlé-Marke Buitoni in Verbindung, die auch in Luxemburg verkauft worden sind.

Im Zentrum der Ermittlungen der französischen Justiz stehen die Vorwürfe der fahrlässigen Tötung, Täuschung und „Gefährdung anderer“, wie am Freitag bekannt wurde. Zwei Tage zuvor hatten die Gesundheitsbehörden im Nachbarland bekannt gegeben, dass sie einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr dieser Pizzas und schweren Infektionen mit Bakterien festgestellt hatten.

Frankreich erlebt seit Ende Februar einen Anstieg der Hus-Fälle. Hus steht für hämolytisch-urämisches Syndrom. Die gefährliche Erkrankung wird durch eine Kontamination mit Escherichia-coli-Bakterien ausgelöst. Zu den Symptomen zählen starke Müdigkeit, Durchfall, Bauchschmerzen und Erbrechen. In schlimmen Fällen kann es zu Komplikationen kommen, die sogar den Tod zur Folge haben können.

Die französische Gesundheitsbehörde hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass 75 Ansteckungen mit dem Bakterium Escherichia coli untersucht werden, darunter 41 Fälle, bei denen schwere Symptome wie beim hämolytisch-urämischen Syndrom festgestellt wurden.

Ansteckungsfälle aus zwölf Regionen gemeldet

Die Fälle traten in zwölf französischen Regionen auf, unter anderem im Grand Est. Zwei Kinder starben, obwohl in diesen Fällen der Zusammenhang mit dem Verzehr der Tiefkühlpizzas nicht bestätigt wurde. Die erkrankten Personen sind zwischen einem und 18 Jahren alt. Laut Medienberichten wurden mehrere Klagen eingereicht.

Mehrere Krankheitsfälle seien auf den Verzehr von Tiefkühlpizzen der Buitoni-Produktreihe Fraîch'Up, die mit Escherichia-coli-Bakterien verunreinigt waren, zurückzuführen, teilte die der Regierung unterstehende Generaldirektion für Gesundheit am Mittwoch mit.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Ursache der Verunreinigung noch unklar

Die Pizzas der Sorte Fraîch'Up wurden am 18. März zurückgerufen. Verbraucher wurden aufgefordert, Restbestände zu vernichten. In Luxemburg wurden die Produkte durch Auchan verkauft.

Der Nahrungskonzern Nestlé ließ zwei Produktionslinien in Caudry in Nordfrankreich schließen, die diese Tiefkühlpizzen herstellen, die hauptsächlich in Frankreich vermarktet werden.

In dieser Fabrik wurden 75 Proben genommen, die „alle negativ“ waren, wie der Generaldirektor für Kommunikation von Nestlé Frankreich, Pierre-Alexandre Teulié, am Donnerstag mitteilte. „Die Priorität ist es, die Ursache der Kontamination zu finden“, fügte er hinzu.

Wie man einer Bakterienverunreinigung vorbeugt

E. coli-Bakterien, die die gefährliche Hus-Krankheit auslösen können, kommen im Darm vieler Wiederkäuer wie Kühen, Ziegen oder Schafen vor. Die Erreger werden mit dem Kot ausgeschieden, der dann die Umwelt und Lebensmittel verunreinigen kann. Die Bakterien vertragen Kälte gut, werden aber normalerweise durch Kochen zerstört. Die französischen Behörden haben noch keine Antwort darauf, wie die jüngste E. coli-Ansteckungsfälle trotz des Backens der Tiefkühlpizzen aufgetreten sein könnten.

Die Übertragung der Bakterien kann durch einfache Maßnahmen verhindert werden, wie das luxemburgische Amt für Lebensmittelsicherheit informiert. Diese Maßnahmen sind besonders wichtig bei Kindern unter 16 Jahren und älteren Menschen.