(ndp) - Suite à une série de faillites dans la capitale en 2013, le gouvernement s'était attelé à réformer les baux commerciaux. La secrétaire d'État à l'Économie Francine Closener avait annoncé la couleur en 2015, lors de la présentation du texte. Les nouvelles dispositions "ont pour mission d'équilibrer les droits du bailleur et du locataire et les protéger de pratiques abusives," avait-elle déclaré pour résumer les grands objectifs de la réforme. Une réforme jugée d'autant plus nécessaire que la législation actuelle remonte à... 1936!



Le projet de loi soumis au vote des députés aujourd'hui veut tendre la main au petit commerce en renforçant la protection des locataires. Il impose de nouvelles règles du jeu aux propriétaires de murs de boutiques et à leurs locataires commerçants.



Le texte signe notamment la fin définitive du "pas-de-porte". Ce droit d'entrée, payé par le locataire en plus du loyer, de la caution et des autres frais, pouvait atteindre des prix exorbitants, jusqu'à deux millions d'euros dans le centre de Luxembourg-Ville. Cette pratique avait notamment été pointée du doigt après la faillite, il y a quatre ans, de plusieurs boutiques du centre de la capitale.

Les garanties locatives revues à la baisse



Les loyers ne seront pas plafonnés, mais le montant des garanties locatives, qui est aujourd'hui fixé à l'équivalent de 12 mois de loyer, est limité à six mois. Les sous-locations seront toujours possibles, mais uniquement à loyer égal, pour mettre fin à certaines pratiques spéculatives.

Enfin, la durée du bail sera adaptée et fixée librement entre le bailleur et le locataire, alors qu'aujourd'hui elle doit être de 3, 6 ou 9 ans. En outre, le locataire pourra, pendant les neuf premières années, le renouveler de manière illimitée en étant protégé de tout concurrent qui aurait des vues sur son local. Si le bail n'est pas renouvelé, une indemnité d'éviction est prévue pour protéger le propriétaire de l'espace commercial.

"Les relations entre le locataire et le propriétaire se voient ainsi rééquilibrées et les droits et obligations de toutes les parties sont clairement établies", a déclaré Francine Closener lors de la présentation du texte au Parlement.