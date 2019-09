Wer bei der Fluglinie Japan Airlines bucht, bekommt ein Warnsymbol angezeigt, sollte ein Kleinkind in der selben Reihe sitzen.

Baby(s) an Bord: Japan Airlines warnt Passagiere

(jt) - Ein laut schreiendes Baby an Bord eines Langstreckenflugs kann zu einer ziemlichen Nervenprobe für andere Passagiere werden. Vor allem dann, wenn man keine Noise-Cancelling-Kopfhörer dabei hat. Besonders allergisch auf kreischende Kleinkinder scheinen Kunden der Japan Airlines zu reagieren: Die Fluggesellschaft hat kürzlich ein neues Feature eingeführt, um Kunden schon beim Buchungsvorgang vor möglichen Schreihälsen in der selben Reihe zu warnen.

Screenshot jal.co.jp

Bei der Sitzplatzauswahl erscheint ein Symbol über jenen Plätzen, auf die Eltern mit Kindern zwischen acht Tagen und zwei Jahren Platz gebucht sind (siehe Foto links). Eine Garantie für Fluggäste, vom Baby-Geschrei verschont zu werden, ist das aber noch lange nicht. Schließlich können Babys mit einer Lautstärke von bis zu 120 Dezibel – und somit ähnlich laut wie eine Motorsäge – brüllen. Da muss man wahrscheinlich einige Reihen entfernt sitzen, um nichts davon mitzubekommen.

Laut Angaben von "The Guardian" bietet Mitbewerber All Nippon Airways eine ähnliche Buchungsfunktion an. Auf sozialen Medien wurde das Baby-Warnsymbol mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Während sich gehetzte Business-Reisende über das Feature freuen, appellieren andere Fluggäste für mehr Toleranz gegenüber den ganz kleinen Mitreisenden.