(las) - Babilou übernahm Anfang Juli die Mehrheit der Anteile der Gruppe Lavorel Kids & Baby, zu der 33 Kindestagesstätten in Luxemburg zählen und die 350 Personen beschäftigt. Der Konzern ist laut eigenen Aussagen der größte Akteur im Raum Belgien-Luxemburg.

Lavorel expandierte deutlich in den vergangenen Monaten. Seit Januar sind drei neue Kita-Netzwerke komplett Teil des Unternehmens: Ribambelle, KidsCare und Villa Wichtel. Lavorel betreibt in Luxemburg auch Children's World. Lavorel geht von einem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen aus. Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Wachstumsraten von 15 bis 20 Prozent und plant deshalb weitere Kitas zu eröffnen.

Nachfrage wird deutlich steigen

Hintergrund ist die Reform der Kinderbetreuung, die am 1. September in Kraft tritt. Die Nachfrage wird steigen: Statt fünf Gratisstunden im Rahmen der „Chèques-services“ sind es künftig 20 Stunden an Betreuung für ein- bis vierjährige Kinder. Zusätzlich sinken die Tarife für einkommensschwache Familien.

Für die Anbieter kommen jedoch auch neue Verpflichtungen hinzu: Sie müssen eine Sprachförderung in Luxemburgisch und Französisch anbieten. Um die neuen Qualitätskriterien einzuhalten, müsse das Personal um zehn Prozent erhöht werden, so Babilou.

Babilou drängt auf den Luxemburger Markt auch wegen des Brexit. Das Unternehmen erwartet sich, dass in diesem Kontext mehr Firmen nach Luxemburg kommen und entsprechend der Bedarf an Kinderbetreuung steigen wird. In Frankreich ist Babilou Marktführer bei Kinderbetreuung, die Firmen ihren Mitarbeitern anbieten.

Basis für internationale Expansion

Der französische Konzern ist auch in Luxemburg, um seine internationale Expansion voranzutreiben. Ende Mai gründete Babilou in Luxemburg Babilou Lux Holding. Zeitgleich entstand die Beteiligungsgesellschaft Babilou Middle East, die wiederum im Besitz von Babilou UAE ist, was auf die Vereinigten Arabische Emirate verweist. Tatsächlich betreibt der französische Konzern in Dubai drei Kindertagesstätten und will dies ausbauen.