Gesundheitsindustrie

B Medical Systems hat Produktionskapazität erweitert

Gesundheitsministerin Paulette Lenert und Franz Fayot eröffnen die neue Fertigungslinie in Hosingen.

(MeM) - Wirtschaftsminister Franz Fayot und Gesundheitsministerin Paulette Lenert weihten am Freitag die neue Produktionslinie von B Medical Systems in Hosingen ein. Im Januar war in Anwesenheit von Erbgroßherzog Guillaume der erste Spatenstich erfolgt.

„B Medical Systems ist ein wichtiger Akteur in unserer Gesundheitsbranche“, meinte Wirtschaftsminister Fayot. „Dieser Sektor befindet sich inmitten eines großen Wandels und steht nach der Covid-19-Krise und aufgrund der zunehmenden Digitalisierung vor großen Herausforderungen.“

B Medical Systems à Hosingen

Gesundheitsministerin Paulette Lenert erklärte, angesichts der aktuellen Pandemie seien Kühlkettenlösungen von entscheidender Bedeutung und betonte, wie wichtig das Know-how des luxemburgischen Privatsektors für die Entwicklungsländer sei, um sie in ihren Bemühungen zu unterstützen, grundlegende, an die Bedürfnisse ihrer Bürger angepasste Gesundheitsdienste bereitzustellen und damit Leben zu retten.

„Unser Ziel ist es“, so Luc Provost, CEO von B Medical Systems, „Luxemburg zu einem weltweit führenden Standort im Bereich der durchgängigen medizinischen Kühlkette zu machen, und diese Einrichtung bringt uns diesem Traum einen Schritt näher.“

Wie der Impfstoff nach Luxemburg kommt Dank der Nähe zum Pfizer-Werk in Belgien kann der Corona-Impfstoff „BNT162b2“ per Lieferwagen ins Großherzogtum gebracht werden.

Das 1979 in Luxemburg gegründete Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern tätig und hält mehr als 100 Patente.

Die Ultratiefkühlgeräte und Transportboxen von B Medical Systems können Impfstoffe bei verschiedenen Temperaturprofilen transportieren. Das Unternehmen stellt auch Blutbankkühlschränke sowie Plasmagefriergeräte her.

Fertigproduzierte Transportboxen von B Medical Systems. Foto: SIP

Mit der neuen Produktionshalle plant B Medical Systems, seinen Umsatz zu verdoppeln, während die Zahl der Mitarbeiter innerhalb eines Jahres bereits von 209 auf 337 gestiegen ist.

Insgesamt hat das Unternehmen eigenen Angaben nach in mehreren Phasen 15 Millionen Euro in die Erweiterung investiert, die zum Teil vom Wirtschaftsministerium im Rahmen der Beihilfe für ein Investitionsprojekt für Produkte zur Bekämpfung der Gesundheitskrise kofinanziert wurden.

