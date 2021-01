Kaufzurückhaltung, sinkende Einnahmen, hohe Investitionskosten: Die Pandemie und der technologische Wandel verlangen den Komponentenherstellern für die Fahrzeugindustrie viel ab.

Autozulieferer müssen Spagat hinlegen

Die Autoindustrie befindet sich im Umbruch – und die Pandemie tut ihr Übriges dazu, dass die Branche nur schwer aus dem Absatztal findet. Die Autoverkäufe stocken europaweit, während gleichzeitig die Hersteller viel Geld in die Entwicklung schadstoffarmer Antriebe stecken. Das spüren vor allem die Zulieferunternehmen, die in Luxemburg fast 9.000 Mitarbeitern haben. Das Ablaufen der Pandemie und die rasch zunehmende Nachfrage im Sommer gab aber auch Hoffnung.

„Wenn wir uns den Umsatz der letzten drei Monate anschauen, ist dieser sogar elf Prozent höher als 2019. Trotzdem gleicht dies nicht den Umsatzrückgang von März bis Juli komplett aus. Daher schließen wir das Jahr 2020 mit geringerem Gesamtumsatz ab als 2019“, teilt Nadia Steinmetz, Sprecherin von Cebi in Steinsel. Das neue Jahr hatte der Hersteller von elektromechanischen Komponenten mit einer guten Auftragsauflage für das erste Trimester beginnen können.

„Die Nachfrage ist groß, hauptsächlich für Temperaturgeber.“ Hier ist das Unternehmen aber nicht allein von der Autoindustrie abhängig und profitiert von der „ähnlich positiven Entwicklung im Hausgerätebereich.“ Die Perspektiven seien für 2021 „allgemein gut.“

Skeptischer hingegen ist der Autoscheibenhersteller Carlex. „Nach einer Rückkehr zum normalen Volumen von Juli bis November 2020 wird das erwartete Volumen für 2021 um zehn bis 15 Prozent unter dem Volumen von 2019 liegen“, sagt Alain Roselaer, Betriebsleiter von Carlex Glass Luxemburg S.A. in Grevenmacher. Und das Volumen von 2019 befand sich bereits im Abwärtstrend.

„In der Tat glauben wir an eine Erholung erst im Jahr 2023“, so Roselaer.

Wurde in Grevenmacher vor der Pandemie in vier Schichten gearbeitet, sind es heute nur drei – oder weniger, „je nach Nachfrage“.

Perspektive für die nächsten Monate bleibt unklar

Nach wie vor fehlt uns die Übersicht für die kommenden Monate, erklärt Julian Proffitt, Vorsitzender des Luxemburger Autozuliefererverbands ILEA, der ebenfalls davon ausgeht, „dass es noch zwei bis drei Jahre dauern wird, ehe sich die Produktionszahlen wieder auf der Ebene von 2019 befinden.“

Trotz der Verbesserung im dritten und vierten Quartal 2020 hätten die meisten Zulieferer das letzte Jahr mit einem Verlust abgeschlossen. Es seien aber im dritten und vierten Quartal 2020 wieder Investitionen in notwendigen Entwicklungen und Anlagen freigeschaltet worden, so Proffitt, „auch dank der Initiativen des Wirtschaftsministeriums“.

Deutlich spürt die Branche das Nachfrageplus bei Elektromobilität. Entsprechend geringer ist die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen und die für Dieselantriebe notwendigen Komponenten. Aus Rationalisierungsgründen hat letztes Jahr der Zulieferer Mahle sein Entwicklungszentrum in Luxemburg eingestampft. Viele Zulieferer haben Restrukturierungsbedarf, sagt eine PwC-Studie zur Branche.

Goodyear beschäftigt im Großherzogtum rund 3.400 Mitarbeiter, von denen zu Beginn der Pandemie im April die meisten nun in Kurzarbeit geschickt wurden. Der Konkurrent Michelin hat kürzlich angekündigt, in den kommenden drei Jahren bis zu 2.300 Stellen in Frankreich zu streichen. Derweil verlagert Goodyear etwa 100 Stellen aus dem in Colmar-Berg produzierten Pkw-Kleinserien-Autoreifenportfolio in die anderen Werke von Goodyear in Europa, darunter das 2019 in Düdelingen eröffnete Werk, wo derzeit etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt sind.

„Goodyear ist weiterhin mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert, aber wir blicken optimistisch in die Zukunft“, sagt Firmensprecher Alexander Verstappen. „2020, als die Menschen zu Hause blieben, ist die Nachfrage nach Reifen schnell versiegt, und der Umsatz sank dramatisch. Aber im dritten Quartal verbesserte sich die Lage der Branche im Vergleich zum zweiten Quartal deutlich, und zwar viel schneller als erwartet.“ Als Antwort auf die Herausforderungen müsste das Unternehmen indes weiter seine Kostenstruktur verbessern.

Da steht die Einrichtung eines Forschungscenters im Automotive Campus in Bissen nicht auf der Tagesordnung. „Unser Projekt verzögert sich derzeit aufgrund der wirtschaftlichen Turbulenzen, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurden“, erklärt Verstappen auf Nachfrage, „und der Notwendigkeit, unsere Kapitalinvestitionen zu priorisieren, um die Liquidität zu erhalten.“

Weitgehend leerstehender „Automobility Campus“

Der ehemalige Wirtschaftsminister Etienne Schneider hatte einst davon gesprochen, Betriebe aus dem In- und Ausland könnten sich auf dem 14 Hektar großen Campus, den der Saat mit rund 30 Millionen Euro förderte, ansiedeln. Die Zahl von bis zu 4.000 Arbeitsplätzen ist genannt worden. Heute, fast fünf Jahre später, sitzen ein paar Mitarbeiter des Sensorherstellers IEE allein auf dem Campus.

Das Projekt und die großen Neubauten am Campus wurde von einigen Kritikern als „total überdimensioniert“ bezeichnet. IEE selbst schätzt, dass die Situation auf dem Automobilmarkt voraussichtlich auch 2021 noch volatil sein wird und dass es bis 2024 dauert, um wieder das Niveau des weltweiten Automobilabsatzes von 2019 zu erreichen.

„Wir werden uns, wie alle Automobilzulieferer, bis 2021 flexibel auf die herausfordernde Situation des Automobilmarktes einstellen müsse“, so die Unternehmenssprecherin Silvia Martin. Gut für IEE: Die Nachfrage nach Sensorik durch die Automobilhersteller steigt weiter an, was auch zu steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung bei IEE führt. Trotz sinkender Verkaufszahlen der Autobranche rechnet man damit, dass sich das in den kommenden Jahren auszahlt.

Zu guter Letzt kann sich IEE auch auf dem Automobility Campus über einen Nachbarn freuen, da am Montag das koreanische Unternehmen Infiniq ankündigte, dort seine Europazentrale einzurichten. Auf Datendienste im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen spezialisiert zählen internationale Unternehmen wie Hyundai, Qualcomm und LG Electronics zu den Kunden von Infiniq. Von Bissen aus wolle man nun ein Vertriebsnetzwerk mit Automobilherstellern in ganz Europa aufbauen sowie ein Entwicklungsnetzwerk zu Forschungszentren und Universitäten.



