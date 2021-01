Die Autohäuser Losch Luxemburg und Garage André Claren haben einen weiteren Showroom in Roost eröffnet.

Autozentrum im Norden Luxemburgs wächst

Marlene BREY Die Autohäuser Losch Luxemburg und Garage André Claren haben einen weiteren Showroom in Roost eröffnet.

Die beiden Autohäuser Losch Luxemburg und Garage André Claren aus Diekirch gehen unter dem Namen „Claren&Cie“ eine Partnerschaft ein. Die Geschäftsführung übernimmt Thierry Claren.

Thierry Beffort wird neuer Chef von Losch Thierry Beffort wird zum Jahreswechsel das Ruder bei Losch Luxembourg übernehmen. Damit wird er der Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Damon Damiani.

Nach 18 Monaten Bauzeit hat Claren&Cie am Montag den Showroom in Roost eröffnet. Er soll das neue Automobilzentrum im Norden Luxemburgs ergänzen. Das Gebrauchtwagenzentrum „UsedCarsbyLosch“ eröffnete 2019 in der Nachbarschaft und ein neues Zentrum für Porsche und Lamborghini soll Mitte des Jahres folgen.

Auf über 2.000 Quadratmetern zeigt Claren&Cie die Marken ŠKODA, SEAT und CUPRA. Es ist die erste offizielle CUPRA Garage in Luxemburg.



