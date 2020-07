Es wird wieder geschraubt und rapariert, gewartet und verkauft - doch deutlich weniger als vor dem Lockdown. Luxemburgs Garagisten machen sich auf ein schlechtes Jahr gefasst.

Autohäuser: „Bedrückende Stimmung“

Der Elektroschrauber surrt wieder, Motorhauben werden geöffnet, die Fahrzeuge in den Ausstellungsräumen poliert. Doch so wie bei allen Autohäusern im Land ist auch beim Ford- und Mazdahändler Garage Pirsch in Luxemburg-Stadt deutlich weniger los als zu normalen Zeiten.

Die Verkaufsräume sind wieder offen, die Werkstatt arbeitet, „aber der Umsatz ist um ein Drittel gegenüber dem Vorjahreswert gesunken“, berichtet Ernest Pirsch, der das von seinem Vater Léon 1969 gegründete Unternehmen seit 2008 in zweiter Generation leitet.

Da weniger gefahren wird, die meisten Grenzgänger noch im Homeoffice arbeiten und Firmenwagen seltener genutzt werden, fallen auch weniger Autoreparaturen oder Inspektionen an.

Von den 40 Mitarbeitern bei Pirsch sind nur noch wenige in Kurzarbeit; darüber, was passiert, wenn die derzeitige Situation noch Monate anhält und ob das Autohaus dann auch alle Mitarbeiter behalten kann, möchte Pirsch eigentlich gar nicht nachdenken.

Ernest Pirsch hatte 2008 Garage Pirsch von seinem Vater übernommen. Jetzt hofft er, die Mitarbeiter halten zu können. Foto: Pierre Matgé

„Wir sind ein Familienbetrieb“, sagt Pirsch, „unsere Mitarbeiter gehören dazu, die meisten sind schon mehr als zehn Jahre bei uns.“ Sich von Angestellten trennen würde Pirsch nach eigener Aussage sehr schwerfallen und wäre „wirklich das letzte Mittel“, zu dem er greifen wolle.

Als die Ausstellungsräume im Mai wieder öffneten, fing das Geschäft nur sehr zaghaft an. Die Menschen sind durch die Nachrichten über steigende Infektionszahlen und den wirtschaftlichen Abschwung verunsichert.

„Es ist eine bedrückende Situation”, so Pirsch. Zwar kann er auch von Fällen berichten, in denen sich jetzt Menschen ein neues Auto kaufen, weil sie wissen, dass sie dieses Jahr nicht in Urlaub fahren werden, doch das ist die Ausnahme. Dass in der Regierungsinitiative „Neistart Lëtzebuerg” nur E-Autos gefördert werden, indem die Subvention von 5.000 auf 8.000 Euro aufgestockt wurde, findet Pirsch fragwürdig.

„Viele E-Modelle gibt es ja noch gar nicht bei den Händlern und kommen erst noch“, so Pirsch. Während in Frankreich auch saubere Verbrenner mit einer Kaufprämie von 3.000 Euro gefördert werden, fühlen sich Luxemburgs Händler hängengelassen. Pirsch verweist darauf, dass die Nachfrage nach neuen Autos in Luxemburg nicht nur gering ist, sie ist auch unter der in Frankreich und Belgien, wo im Vergleich mehr Autos verkauft werden.

Wegen der Corona-Krise sind die Verkaufszahlen europaweit zurückgegangen. Frankreich meldet hingegen bei den Neuzulassungen ein Plus von 1,2 Prozent. Die anderen großen EU-Märkte Spanien (minus 36,7 Prozent), Deutschland (minus 32,3 Prozent) und Italien (minus 23,1 Prozent) mussten dagegen erneut deutliche Einbußen hinnehmen, wie der zuständige Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Keine der großen Automarken konnte sich dem Trend entziehen.

Deutlich weniger Einnahmen Im März und April – vom 16. März bis 11. Mai waren die Autohäuser geschlossen – gingen die Zulassungen in Luxemburg um 65 Prozent im Vergleich zu 2019 zurück. Seitdem dümpelt das Geschäft dahin.

„Seit dem Ende des Lockdowns sind wieder mehr Autos zugelassen worden, doch der Schein trügt”, sagt Frank Lentz, Directeur des affaires juridiques bei der Fédération des Artisans (FDA) und dort auch zuständig für den Autosektor. Denn die Neuzulassungen seitdem spiegeln nicht die Neuverkäufe in dieser Zeit wider, sind doch viele Autos unter den Neuanmeldungen, die bereits im Januar und Februar, also vor Ausbruch der Coronakrise, gekauft wurden.

„Im gesamten ersten Halbjahr”, so beziffert es Lentz, „sind die Autoverkäufe um 33 Prozent zurückgegangen. Hält der Trend, wie er derzeit ist, bis Ende des Jahres an, werden die Autohändler im Land dieses Jahr rund 18 000 Autos weniger verkauft haben als 2019.“ Das wären Einbußen von 500 Millionen Euro.

Dass die Regierung mit ihrer „Neustart“-Initiative nur E-Autos fördern, und keine anderen Antriebsarten, hinterlässt in der Branche einen faden Beigeschmack. „Wir begrüßen jede Hilfe. Aber das dient nicht der Belebung des ganzen Sektors”, erklärt Lentz.

Die Realität ist nämlich auch, dass nur wenige E-Autos fahren und nachgefragt werden. Das mag daran liegen, dass der Benzinpreis aktuell so niedrig ist, aber vor allem auch daran, dass die Ladeinfrastruktur, vor allem bei Wohnhäusern, kaum vorhanden ist. Der Anteil von E-Autos an den Verkäufen liegt laut Händlerverbandes Fedamo (Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité) zwischen zwei und 2,5 Prozent. Fedamo hatte eine Prämie von 3.000 Euro vorgeschlagen, aber für alle Neuwagen.

