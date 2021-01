Da die verkaufsoffenen Sonntage abgesagt wurden, werden die Autohäuser um fünf Tage länger mit Sonderangeboten vorhalten.

Autofestival wird verlängert

Da die verkaufsoffenen Sonntage abgesagt wurden, werden die Autohäuser um fünf Tage länger mit Sonderangeboten vorhalten.

Am Donnerstag hat Mittelstandsminister Lex Delles das Ersuchen der Fedamo, die Show-Rooms am Sonntag, dem 31. Januar und am 7. Februar zu öffnen, coronabedingt abgelehnt.

Aus diesem Grund hat die Autohändlervereinigung Fedamo beschlossen, das diesjährige Festival bis zum 13. Februar zu verlängern. Ursprünglich sollte das Festival am 8. Februar zu Ende gehen.

Die Fedamo weist in einer Mitteilung darauf hin, dass die speziellen Bedingungen ab sofort gelten und interessierte Kunden nicht zögern sollen, bei ihrem Autohändler vorbeizuschauen. Eine Auflistung der teilnehmenden Betriebe findet sich auf dem Online-Portal der Fedamo.

