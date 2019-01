Cette année, c'est le casse-tête pour tous ceux qui souhaitent acheter un véhicule propre et bénéficier de l'abattement fiscal qui va avec au Luxembourg. En cause: les nouvelles procédures de tests. Oekotopten.lu nous éclaire.

Autofestival: les voitures les moins polluantes sur Oekotopten.lu

Cette année, c'est le casse-tête pour tous ceux qui souhaitent acheter un véhicule propre et bénéficier de l'abattement fiscal qui va avec au Luxembourg. En cause: les nouvelles procédures de tests. Oekotopten.lu nous éclaire.

L'Autofestival a démarré ce week-end au Luxembourg et se poursuit jusqu'au 4 février. A cette occasion, Oekotopten.lu a actualisé ses listes des voitures les plus économes en énergie et pauvres en émissions. Pour un choix éclairé au moment d'acheter votre nouveau véhicule.



Depuis septembre 2018, toutes les voitures particulières neuves doivent passer un test harmonisé au niveau mondial (WLTP) pour mesurer les émissions de gaz d’échappement et la consommation de carburant.



Loin d’être parfaite, cette méthode a le mérite d’être plus proche de la réalité que le procédé précédent: les nouvelles valeurs d’émission sont en moyenne 20% plus importantes.

Si vous souhaitez acquérir un nouveau véhicule, informez-vous auprès du revendeur sur la méthode de mesure appliquée pour déterminer les valeurs d’émission affichées dans le show-room.

Attention à ne pas perdre votre abattement fiscal

Pour ce qui est des données sur les valeurs d’émission, il se peut qu’un nouveau modèle n’ait pas encore été homologué, et que les valeurs indiquées dans le catalogue ou dans le show-room soient inférieures à celles qui s’afficheront après l’achat dans des conditions de conduite réelle.

Voici un extrait d’un catalogue automobile: «La procédure d’homologation est encore en cours. En passant à la procédure d’essai WLTP, il est possible que les valeurs mentionnées sur les documents du véhicule au moment de la livraison soient plus élevées.»



Concrètement, les clients qui souhaitent bénéficier de l'abattement fiscal Clever fueren - Steiere spueren doivent être attentifs car les valeurs d’émission de leur voiture ne doivent pas dépasser 50 g/100 km. Or, si elles changent après coup et dépassent ce seuil, l'aide financière risque de partir en fumée.

Autre problème, dans de nombreux cas, les émissions ne sont indiquées que pour le modèle de base. Dans les catalogues, les fabricants indiquent simplement que les émissions de CO2 et la consommation de carburant figureront sur les papiers de la voiture...

Assurez-vous bien que les valeurs indiquées en matière de consommation de carburant et d’émission de CO2 dans le contrat de vente soient les mêmes que celles qui figurent sur les papiers de bord du véhicule qui fait l’objet du contrat.

Fin 2021, la comparaison des différents modèles sera plus facile car seules les données WLTP seront appliquées. En attendant, il faut lire les petites lignes.

Oekotopten.lu pour tout comparer

De la petite citadine au monospace, Oekotopten.lu sélectionne pour vous les véhicules les plus propres et s'adapte aux développements de l’industrie automobile. Ainsi, les modèles diesel doivent obligatoirement être équipés de la technologie AdBlue pour figurer dans les propositions.



Les véhicules 100% électriques n’émettent pas de CO2 et au Luxembourg, les ménages et bornes de charge Chargy s’approvisionnent via des sources d’énergies renouvelables. De ce fait, leur écobilan est inégalé!

Vous ne trouverez pas de SUV, Crossover ou Offroad sur le site, et pour cause: même si le nombre de modèles hybrides et électriques poursuit sa croissance dans ces segments, ces véhicules consomment beaucoup plus d’énergie (sans parler de leur production) que les voitures classiques.