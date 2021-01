Corona-bedingt ist die Verkaufsschlacht der Autohäuser dieses Jahr wie Fahren mit angezogener Handbremse. Ein Zwischenfazit wollen die Händler nächste Woche wagen.

Autofestival 2021: Online schauen und mit Termin ins Autohaus

Das erste Drittel des am Montag gestarteten Autofestivals ist fast vorüber. Es läuft in diesem Jahr über drei Wochen bis zum 13. Februar, da corona-bedingt die verkaufsoffenen Sonntage abgesagt wurden.

Das ist aber nicht die einzige Besonderheit, denen die Autohäuser dieses Jahr begegnen: Die Ausstellungsräume, in denen sich sonst die Menschen drängen, können in diesem Jahr nur nach Voranmeldung besucht werden. Dass das Interesse an den Sonderrabatten für den Neuwagenkauf dennoch hoch ist, verrät der Autohändlerverband Fedamo: Die Webseite des Autofestivals wurde wie wegen der Corona-Pandemie zu erwarten war deutlich häufiger besucht als in den Vorjahren – mit einem Rekord an virtuellen einzelnen Besuchern von mehr als 21.000 am 25. Januar.

Genau wie in anderen Sektoren hätten sich die Kaufgewohnheiten auch für Fahrzeuge verändert, teilt Fedamo mit.

Online aussuchen, real kaufen

Mit den Videos, technischen Daten und Fotos oder 3D-Ansichten, die auf den Websites der verschiedenen Marken präsentiert werden, würden Interessierte „virtuell aussuchen und real einkaufen“. Rund 162 Autohäuser und sieben Werkstätten nehmen am 57. Autofestival teil.

Eine Zwischenbilanz mochte Fedamo am Freitag noch nicht ziehen. „Wir sind dabei, bei unseren Mitgliedern ein Feedback zu fragen“, hieß es. Kommende Woche gibt es dann wahrscheinlich ein offizielles Zwischenfazit. Michel Louro, verantwortlich für das Geschäft der Händlerbetriebe von Losch, dem größten Autohändler im Land, meinte gestern, ein Vergleich zu den Vorjahren sei auch deswegen schwer, weil die verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr ausfielen, die Gesamtdauer des Festivals andererseits verlängert wurde.

„Die ersten richtigen Einschätzungen können Ende Februar getätigt werden“, so Louro. Festhalten könne man aber, dass die Onlineterminierung gut angenommen würde, und es kamen bereits „eine beachtliche Anzahl an Kunden in unsere Showräume, die großes Interesse zeigen und sich schnell entscheiden.“

Im Großen und Ganzen sei man darum positiv gestimmt. Marc Devillet, Chef von Autopolis, meint, obwohl es unüblich sei, ein Festival am Montag zu beginnen sei die Besucherzahl diese Woche „recht gut“ gewesen. „Wir merken, dass unsere Kunden, die nicht in den Urlaub fahren oder ihren Hobbys nachgehen können, sich auf ein neues Auto freuen.“ Es gebe viele neue Produkte in den Showrooms, darunter viele neue Modelle an Elektroautos.

Um mehr Kunden den Besuch zu ermöglichen, öffnet Autopolis einen 1 500 Quadratmeter großen zusätzlichen Ausstellungsraum. Das vergangene Jahr war für die Autohändler pandemiebedingt ein schweres Jahr: die Zahl der Neuzulassungen war mit 45.189 so niedrig wie seit 18 Jahren nicht mehr. 30 bis 40 Prozent der gesamten Jahresverkäufe machen die Autohäuser normalerweise im Rahmen des Autofestivals.

