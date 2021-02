Vor einer Woche hat das Autofestival begonnen. Jetzt geht es in die zweite Woche - Zeit für eine Zwischenbilanz.

Autofestival 2021: Käufer entscheiden sich schneller als sonst

(mab) - Am vergangenen Montag ist die 57. Ausgabe des Autofestivals gestartet. Die Showrooms sind in diesem Jahr doppelt so lange für die Besucher geöffnet, ganze 20 Tage. Das Autofestival endet damit am 13. Februar. Die Féderation des artisans (Fedamo) zieht am Dienstag eine erste Zwischenbilanz.

Probefahrt leicht gemacht

Laut Fedamo haben die Autohäuser alle Gesundheitsmaßnahmen streng umgesetzt. Zu den Maßnahmen während der Pandemie gehört auch die Empfehlung, bereits vor dem Besuch einen Termin mit dem jeweiligen Autohaus zu vereinbaren. Viele Kunden scheinen diese Möglichkeit zu schätzen: So haben sie den Verkäufer und den Wagen für eine Probefahrt für sich.

Auch wenn viele Besucher sich schon im Vorfeld im Internet schlaumachen, kaufen sie weiterhin nach Beratung und Probefahrt im Autohaus. Ein Trend, der sich ebenfalls abzeichnet: Kunden entscheiden sich relativ schnell. Sie kommen nicht - wie früher - mehrmals zum Autohaus bis sie sich zum Kauf entschließen.

