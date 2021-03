Regierung arbeitet derzeit an einer Neugestaltung des Zuschuss-Systems - Ende des Monats läuft die aktuelle Regelung aus.

Autobranche hofft auf Beibehaltung der Kaufprämien für E-Autos

(MeM) - Am 31. dieses Monats endet die Bonusregelung für Elektro- und Plug-in-Hybridautos. Das House of Automobile (HOA) als Vertreter der Automobilbranche spricht sich dafür aus, die Prämien auf dem aktuellen Niveau zu halten. Das sind für vollelektrische Autos 8.000 Euro, für Hybride 2.500 Euro. Das seien wichtige Anreize, um Menschen zu motivieren, den Schritt in die Elektromobilität zu gehen, so HOA gestern.

Der Preisunterschied zwischen einem Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Modell und seinem Verbrenner-Pendant liegt in der Regel zwischen 10.000 und 16.000 Euro.

Jeder fünfte Autoneuzulassung in Luxemburg hat jetzt einen E-Motor Die Autokäufe sind mit der Coronapandemie deutlich zurückgegangen - wer aber ein neues Auto braucht, den lockt oft die staatliche Prämie für Elektroautos.

Die derzeitige Prämie trage dazu bei, einen erheblichen Teil dieser Differenz auszugleichen. Die Regierung arbeitet derzeit an einer neuen Staffelung der Kaufprämie. Während die hohen Sätze für Vollelektrische zwar bleiben, so Umweltministerin Carole Dieschbourg (déi gréng) im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“, sollen beim neuen Zuschusssystem Umwelt- wie Sozialaspekte stärker berücksichtigt werden.

Nach wie vor verstehe die Regierung Hybridautos als „Zwischenetappe“, im Klima- und Energieplan der Regierung steht aber auch, dass nach und nach ein Ausstieg aus der Hybridtechnologie erfolgen müsse. Fraglich ist demnach, ob besonders teure Hybridmodelle in Zukunft noch eine Förderung erhalten wie aktuell.

