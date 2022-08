Europäische Hersteller von Fahrzeugen schauen sich zunehmend nach Möglichkeiten um, sich lokal zu versorgen.

Elektromobilität

Autobauer beteiligen sich an Lithiumabbau

(Bloomberg/MeM) - European Lithium, ein australisches Unternehmen, das eine Mine in Österreich wiederbeleben möchte, hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit BMW unterzeichnet für die Abnahme von Lithiumhydroxid in Batteriequalität. Kommt es zu einer Vereinbarung, zahlt BMW 15 Millionen Dollar an European Lithium, Geld, welches zur Entwicklung einer Mine in Wolfsberg verwendet werden soll.

Zurückgezahlt wird das Geld dann im entsprechenden Gegenwert an Lithiumhydroxid. Ausreichend Lithium ist elementar für die Herstellung großer Mengen an Batterien für Elektroautos.

Die etablierten Produzenten fördern und verarbeiten das Material in Australien, China und Südamerika und die bestehenden Prozesse sind entweder energieintensiv oder brauchen viel Wasser.

Wir wollen der erste Lieferant für batteriefähiges Lithium in einer vollständig integrierten europäischen Batterieversorgungskette sein.

European Lithium ist im vollständigen Besitz des Wolfsberg Lithiumprojekt in Kärnten, 270 km südwestlich von Wien. „Außer einer kleinen spanischen Produktionsstätte für den Gebrauch in Keramik/Glas hat die EU bisher keine eigene Lithiumversorgung“, so European Lithium, das erster Lieferant für batteriefähiges Lithium in Europa werden will.

Vulcan Energy ist bereits etwas weiter und hat schon Volkswagen als Abnehmer gewinnen können sowie Stellantis und Renault. Zuletzt war Stellantis auch eine Beteiligung an dem Unternehmen eingegangen. Bilfinger will derweil für Rock Tech Lithium eine Lithiumraffinerie in Brandenburg nahe der polnischen Grenze bauen mit genug Kapazität für eine halbe Million Elektroautos.

