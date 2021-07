Für den Sommer 2021 wurden 148 Genehmigungen erteilt, die es Unternehmen erlauben, auch im August durchzuarbeiten.

Ausnahmeregelungen

Trotz Kollektivurlaub wird auf etlichen Baustellen gearbeitet

Für den Sommer 2021 wurden 148 Genehmigungen erteilt, die es Unternehmen erlauben, auch im August durchzuarbeiten.

(MeM) - In Luxemburg gilt im Sommer ein Kollektivurlaub für Hoch- und Tiefbauunternehmen sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatisierungsunternehmen. Aufgrund des schlechten Wetters wurden aber in diesem Jahr, wie auch 2019, Ausnahmeregelungen gewährt, wie die Inspektion der Arbeit und des Bergbaus (ITM) mitteilt.

Für die Branche der Sanitär-, Heizungs- und Klimainstallateure beginnt der Kollektivurlaub am Montag, dem 2. August 2021, und endet am Sonntag, den 22. August 2021. Pannen-, Wartungs- oder dringende Reparaturarbeiten können dennoch durchgeführt werden, sofern die Personalvertretung des Unternehmens und der betroffenen Arbeitnehmer zugestimmt haben.

Für den Hoch- und Tiefbausektor beginnt der Kollektivurlaub am Freitag, den 30. Juli 2021, und endet am Sonntag, den 22. August 2021. Auch hier können bestimmte Arbeiten eine Ausnahmegenehmigung erhalten, so die ITM, zum Beispiel bei Arbeiten in Schulen oder in Fabriken während einer Produktionsunterbrechung.

Luxemburger Baufirmen spüren Lieferengpässe Elf Unternehmen beantragen Kurzarbeit für Mitarbeiter, weil nicht genug Baumaterial vorhanden ist.

„Für den Tarifurlaub im Sommer 2021 wurden 223 Anträge von der Kommission bearbeitet“, so die ITM. 148 Ausnahmegenehmigungen wurden demnach für 47 Baustellen in Schulen, 22 Baustellen in Fabriken und 79 für andere dringende Baustellen erteilt. 37 Anträge wurden abgelehnt.

Die ITM weist darauf hin, dass auch diesen Sommer Kontrollen stattfinden werden und die Kontrollbehörden jederzeit die Arbeit von Unternehmen stoppen können, die über keine Genehmigung verfügen während des Kollektivurlaubs zu arbeiten.

Der Ad-hoc-Ausschuss, der Ausnahmen vom kollektiven Urlaub gewährt, besteht aus zwei Mitgliedern der Gewerkschaften, zwei Arbeitgeber-Vertreter sowie einem Mitglied, das die Aufsichtsbehörde für Arbeit und Bergbau (ITM) vertritt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.