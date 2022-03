Deutsche Mitarbeiter von Luxemburger Firmen können bis Ende Juni im Homeoffice arbeiten. Dann wird die Vereinbarung gekündigt.

Homeoffice

Ausnahmeregelung für deutsche Grenzpendler gekündigt

(mab) – Die deutschen und luxemburgischen Steuerbehörden haben sich darauf geeinigt, die Verständigungsvereinbarung für Grenzpendler bis zum 30. Juni 2022 zu verlängern. Dann wird die Vereinbarung gekündigt. Das geht aus einem behördlichen Schreiben vor, das dem „Luxemburger Wort“ vorliegt.

Damit tritt die alte Regelung wieder in Kraft: Wer in Deutschland lebt und in Luxemburg arbeitet, darf laut Doppelbesteuerungsabkommen 19 Tage pro Jahr im Homeoffice arbeiten, ohne in Deutschland abgabepflichtig zu werden.

Zurück zur 19-Tage-Regel

„Liegen bei einem Grenzpendler im ersten Halbjahr 2022 bereits insgesamt 19 Arbeitstage vor, die er im Sinne der Verständigungsvereinbarung Pandemie-unabhängig im Homeoffice tätig war, so verbleiben für das zweite Halbjahr 2022 keine weiteren Arbeitstage“, teilt die Behörde mit.

War ein Grenzpendler im ersten Halbjahr 2022 aber „ausschließlich im Sinne der Verständigungsvereinbarung pandemiebedingt im Homeoffice tätig, kann im zweiten Halbjahr 2022 noch von den gesamten 19 Arbeitstagen im Homeoffice Gebrauch gemacht werden“.







