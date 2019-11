Im vergangenen Jahr gaben die Luxemburger Haushalte knapp ein Viertel ihrer gesamten Ausgaben für "Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe" aus.

Ausgaben der Luxemburger: 24,2 Prozent des Geldes fließt in die Wohnung

Nadia DI PILLO Im vergangenen Jahr gaben die Luxemburger Haushalte knapp ein Viertel ihrer gesamten Ausgaben für "Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe" aus.

Laut Eurostat geben die Luxemburger Haushalte durchschnittlich 24,2 Prozent ihres Budgets für das Wohnen aus (Stand: 2018).

Zum Vergleich: Im Jahr 2018 gaben die privaten Haushalte in der gesamten Europäischen Union (EU) mehr als 24 Prozent ihrer gesamten Konsumausgaben für "Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe" aus. Dies entspricht einem Gesamtvolumen von nahezu 2.100 Milliarden Euro (bzw. 13 Prozent des BIP der EU) und stellt den bei weitem größten Anteil an den Ausgaben der Haushalte in der EU dar.



Quelle: Eurostat





Die höchsten Anteile der Haushaltsausgaben für Wohnen wurden in Finnland (28,5 Prozent) und Dänemark (28,1 Prozent) verzeichnet, gefolgt von der Slowakei (27,7 Prozent), Frankreich (26,2 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (25,9 Prozent). Die niedrigsten Anteile registrierten hingegen Portugal (17,6 Prozent), Kroatien (16,8 Prozent), Zypern (15,1 Prozent) gefolgt von Litauen (15 Prozent) und Malta (10,3 Prozent).



In der EU entfallen auf den Transport 13,2 Prozent der Gesamtausgaben der privaten Haushalte. Für Essen und Trinken geben die Europäer 12,1 Prozent aus.