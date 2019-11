Ein technisches Problem legte am Dienstag kurzzeitig tausende Kartenlesegeräte in Luxemburg lahm.

Ausfälle von Bezahlterminals am Dienstagmorgen

Ein technisches Problem legte am Dienstag kurzzeitig tausende Kartenlesegeräte in Luxemburg lahm.

(jt) - In Luxemburg sind am Dienstagmorgen zahlreiche Bezahlterminals des Unternehmens SIX Payment Services ausgefallen. Die Zahlung mit Karte war in vielen Geschäften nicht möglich.

Der Zahlungsdienstleister Six, der seit Ende 2018 zum französischen Konzern Worldline gehört, erklärt auf Nachfrage des "Luxemburger Wort": "SIX Payment Services bestätigt eine Störung der Zahlungsverkehrssysteme seit zirka 8.54 Uhr heute Morgen."

Zahlungstransaktionen an Verkaufspunkten in der Schweiz, Österreich, Luxemburg und für internationale Händler konnten demnach "teilweise nicht durchgeführt werden".

Systeme werden wieder hochgefahren

Der Fehler konnte rasch entdeckt und behoben werden, betont SIX. Seit zirka 9.30 Uhr würden die Systeme nach und nach wieder den Betrieb aufnehmen.

E-Money: Fintech-Unternehmen und Banken ringen um Kunden Formulare ausfüllen, um der Bank einen Überweisungsauftrag zu erteilen, das gehört schon fast der Vergangenheit an. Heute wird dazu der Computer und immer öfter auch das Smartphone benutzt.

"Aufgrund der hohen Anzahl der während des Störfalls abgelehnten Transaktionen kann dies noch etwas dauern. Wir informieren, sobald der Betrieb vollständig wiederhergestellt ist."

Behebungen an Geldautomaten schienen von der Störung nicht betroffen zu sein.