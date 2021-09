Die 19 Geschäfte des Parfüm- und Luxuskosmetikkonzerns werden umbenannt. Geschäftsführer erklart, welche Strategie dahintersteckt.

Unternehmen Bogart auf Expansionskurs

Aus "Milady" wird "April"

(ndp) - Die 19 Geschäfte des französischen Parfüm- und Luxuskosmetikkonzerns Bogart werden vom 1. Oktober an umbenannt. Milady und Planet Parfum erhalten künftig den Namen „April“, kündigte gestern die Geschäftsführung an.

Die französische Gruppe Bogart ist seit 1975 auf die Herstellung und den Vertrieb von Parfüms und Beautyprodukte spezialisiert. Bogart wurde von Jacques Konckier gegründet und befindet sich noch heute im Besitz der Konckier-Familie. Die Gruppe produziert seit mehr als 45 Jahren bekannte Parfümmarken wie Carven, Jacques Bogart, Ted Lapidus, Chevignon und Kosmetikmarken wie etwa Méthode Jeanne Piaubert, Stendhal, April und Close.

Das an der Pariser Börse gelistete Unternehmen besitzt mehr als 400 Parfümerien und Drogerien in sechs Ländern: Neben Frankreich, Belgien und Luxemburg ist die Gruppe auch in Deutschland, Israel und in den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent.

Planet Parfum ist ursprünglich eine belgische Marke; sie wurde 1975 von der Familie Cloquet unter dem Namen Parfumeries Clocquet gegründet. Nach der Übernahme 1998 durch den Investor Albert Frère wurde die Marke in Planet Parfum umbenannt.

Seit 2018 ist die Gruppe Bogart Eigentümerin von Planet Parfum in Belgien und Luxemburg, und zwar durch die Übernahme von Distriplus, zu der sowohl Planet Parfum als auch die Drogerie Di gehören. Im Oktober 2019 hatte Bogart zudem die Übernahme der Luxemburger Milady-Geschäfte angekündigt.

Mit der Namensänderung will die Gruppe nun die Marken vereinheitlichen, denn Bogart betreibt bereits Parfümerien unter dem Namen April in Frankreich, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie Cyril de Montesquieu, Generaldirektor Belux und Frankreich im Interview erklärt.

Ungebremst auf Expansionskurs

„Mit der Umgestaltung unserer Marken bekräftigen wir unseren vierten Platz auf dem europäischen Markt“, sagt Anouk Poëy de Langlais, zuständig für Marketing und Kommunikation. Das Ziel dabei sei, „den Vertrieb von Produkten auf lokaler Ebene zu stärken, neue Produktkategorien vorzuschlagen sowie auch das Fachwissen im Bereich Parfüm und Hautpflege hervorzuheben.“ Durch diese Merkmale wolle man sich klar von der Konkurrenz abheben. Neben der zunehmenden Online-Aktivität setze die Gruppe auf ein „starkes Boutiquennetz“ und „das Einkaufserlebnis vor Ort“, um den Erwartungen der immer anspruchsvolleren Kunden gerecht zu werden. Eine neue Internetplattform soll den Kunden vom 3. November 2021 an viele Vorteile bringen.

Die Bogart-Gruppe ist ungebremst auf Expansionskurs. In den vergangenen Jahren wurde die Präsenz auf dem deutschen Markt stark ausgebaut; vor fünf Monaten wurde die Übernahme von 41 Nocibé-Geschäften in Frankreich angekündigt. Dabei soll es aber nicht bleiben. „Wir wollen mittel- und langfristig durch Akquisitionen vor allem aber auch durch Innovation und neue Dienstleistungen wachsen“, sagt Cyril de Montesquieu abschließend.

