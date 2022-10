Der Wolfsburger Autokonzern verschiebt wegen der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten seine Investorenplanung.

Aus für Roboterauto-Firma drückt VW-Gewinn

(dpa) - Der Autokonzern Volkswagen hat wegen hoher Sonderkosten im dritten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Während das operative Geschäft im Vergleich zum von Corona-Einschränkungen geprägten Vorjahresquartal deutlich zulegte, belastete eine milliardenschwere Abschreibung auf den vor drei Jahren mit großen Hoffnungen begleiteten Einstieg bei der US-Softwarefirma Argo den Gewinn, wie aus den am Freitag vorgelegten Quartalszahlen hervorgeht.

Zudem fielen hohe Sonderkosten für die Aussetzung der Geschäfte in Russland und für den Porsche-Börsengang an. Die Ziele für die Auslieferungen im Gesamtjahr musste der Konzern wegen Problemen in der Teileversorgung eindampfen.



Das Aus für die Software-Beteiligung Argo, bei der Volkswagen zusammen mit Ford eine Software für das autonome Fahren entwickeln lassen wollte, fällt mit Abschreibungen von 1,9 Milliarden Euro ins Gewicht. Für die bisher mit Argo geplanten Robotertaxis, die nach wie vor über die Mobilitätstochter Moia in Hamburg 2025 an den Start gehen sollen, will VW in Kürze einen neuen Partner präsentieren.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in den Monaten Juli bis September legte um mehr als die Hälfte auf 4,3 Milliarden Euro zu, obwohl VW 1,6 Milliarden Euro für die ausgesetzten Geschäfte in Russland und den Porsche-Börsengang schultern musste. Unter dem Strich blieben nach Steuern 2,13 Milliarden Euro übrig, das ist gut ein Viertel weniger als vor einem Jahr. Gewinne brachten VW-Finanzchef Arno Antlitz zufolge vor allem die Premium-, Sport- und Luxusmarken sowie die Finanzdienstleistungen des Konzerns.

Die Jahresziele für Umsatz und Ergebnis bestätigte VW, die Auslieferungen sieht der Konzern aber nur noch auf Vorjahresniveau von 8,9 Millionen Fahrzeugen.

Volkswagen verschiebt Investitionsplanungsrunde auf 2023

Seine üblicherweise im November anstehende große Investitionsplanungsrunde hat Volkswagen unterdessen in das kommende Jahr verschoben. Angesichts der starken Veränderungen in der Weltwirtschaft seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs hinsichtlich Inflationserwartungen, Rohstoffpreisen, Energiekosten und des allgemeinen Wirtschaftsausblicks brauche der Konzern etwas mehr Zeit, sagte Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz am Freitag in einer Telefonkonferenz.

In der sogenannten Planungs- oder Budgetrunde legt der Konzern fest, wie die Investitionsmittel der kommenden fünf Jahre auf die einzelnen Bereiche des Geschäfts verteilt werden. Dabei geht es um Summen in der Größenordnung von zuletzt rund 160 Milliarden Euro.

Auf Aus für Verbrenner vorbereitet

Mit Blick auf die EU-Verständigung, von 2035 an nur noch emissionsfreie Neuwagen zuzulassen, gab sich Blume zuversichtlich. „Wir haben eine starke Strategie der Elektrifizierung. Wir werden auf diese Entscheidung vorbereitet sein“, sagte er. In der Phase der Transformation sei es allerdings wichtig, flexibel zu sein, da der Wandel in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedlich schnell vonstattengehe. Die EU überlege zudem noch, wie es mit synthetischen Kraftstoffen und E-Fuels weitergehe, sagte Blume. „Wir denken, dass die E-Fuels die Elektrifizierung unterstützen.“ Die EU will ihre Entscheidung im Jahr 2026 erneut überprüfen.

