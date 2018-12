Vor 20 Jahren ging der Euro an den Start. Die Stimmung bei der Einführung war ähnlich hoffnungsvoll wie bei der Geburt eines lang ersehnten Kindes.

Aus Fehlern lernen

Vor 20 Jahren, am 1. Januar 1999, ging der Euro an den Start. Zuerst elektronisch als Buchgeld, drei Jahre später dann als Bargeld. Die Stimmung bei der Einführung der gemeinsamen Währung in elf von damals 15 EU-Mitgliedern war ähnlich hoffnungsvoll wie bei der Geburt eines lang ersehnten Kindes. Der Euro war ein politisches Projekt, dazu bestimmt, die Staaten Europas zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenzuschweißen.

Am zwanzigsten Geburtstag hat das Kind die turbulente Teenagerzeit der Eurokrise zwar ausgestanden, aber die einstige Hoffnung ist Ernüchterung gewichen. Der Euro rangiert zwar hinter dem Dollar als zweitwichtigste Währung der Welt, doch in den mittlerweile 19 Teilnehmerländern ist die Frage längst noch nicht geklärt, ob es sich bei der Schaffung des gemeinsamen Geldes um die wichtigste Entscheidung des 20. Jahrhunderts handelt oder um den Spaltpilz, an dem die Union zugrunde gehen wird.

Für Luxemburg ist der Euro zweifelsohne ein Glücksfall. Seit 1999 ist der Wechselkurs unwiderruflich festgelegt. 1 Euro = 40,3399 Franken. Keine Kosten mehr beim Währungsumtausch, keine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen: ideale Bedingungen für die exportorientierte Wirtschaft. Die Teilnahme am Euro war aber vor allem ein Befreiungsschlag. Über Nacht und ohne Aufsehen endete die ungeliebte weil ungleiche Währungsunion mit Belgien.

Wenn der Euro in anderen Ländern nicht ähnlich positiv wie in Luxemburg gesehen wird, so liegt das hauptsächlich an zwei Geburtsfehlern, die ihm seit dem Start anhaften. Das sind zum einen das wirtschaftliche Gefälle zwischen den Ländern der Eurozone und zum anderen ihre fehlende politische Integration. Die Zentralbank in Frankfurt bestimmt zwar über die Geldpolitik, bei der Wirtschafts- und Haushaltspolitik aber lassen sich die Mitgliedsstaaten ungern reinreden. Der Stabilitätspakt, der die mangelnde Abstimmung ersetzen soll, hat sich oft genug als zahnloser Tiger gezeigt.

Die Anfangsjahre des Euro verliefen unbeschwert. Die nördlichen Mitglieder steigerten ihre Ausfuhren, während die Länder am südlichen Rand zwar bei der Produktivität hinterherhinkten, dies aber dank tiefer Zinsen mittels Schulden kaschierten. In einer Währungsunion lassen sich Unterschiede bei der Wettbewerbsfähigkeit nicht mittels Abwertung ausgleichen. Unter der Oberfläche begann es zu brodeln. Als dann die Eurozone über die Steine stolperte, die nach dem Zusammenbruch der Wall Street in ihrem Weg lagen, trat der ganze Schlamassel offen zutage. Die Eurozone entpuppte sich als das, was sie von Anfang an war: Eine Schönwetterveranstaltung. Beim ersten Sturm lief das Gebäude Gefahr, einzustürzen.

Griechenland erwies sich 2010 als die „Sollbruchstelle“ einer fehlerhaften Konstruktion. Die Rettungsmilliarden, die Athen aufgezwungen wurden, nur damit die Eurozone intakt bliebe, hielten einen bankrotten Staat künstlich am Leben.

Ehe die nächste Krise kommt, wird es höchste Zeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die Konstruktion wetterfest zu machen. Bankenunion und Stabilitätsmechanismus sind wichtige Schritte, aber noch längst keine Patentlösung. Unbeantwortet ist die Frage, wie eine gemeinsame Geldpolitik ohne gemeinsame Regierung funktionieren soll. Ein Eurozonenbudget, so wie es Frankreichs Präsident Macron fordert, ist zumindest ein Anfang. Am Ende aber steht die unbequeme Einsicht, dass eine Währungsunion ohne Machtverlust für die Nationalstaaten nicht möglich ist.