Die Autohändlerverbände fusionieren und nennen sich Fedamo. Das gaben Benji Kontz und Philippe Mersch bei der Vorstellung des Autofestivals bekannt. Vor dem Hintergrund des Rekordjahres 2018 zeigen sie sich vorsichtig optimistisch.

Aus ADAL und Fégarlux wird Fedamo

Pünktlich zum Autofestival vom 26. Januar bis zum 4. Februar gaben die Vorsitzenden von ADAL (Association des distributeurs automobiles luxembourgeois) und Fégarlux (Fédération des garagistes du Grand-Duché de Luxembourg), Benji Kontz beziehungsweise Philippe Mersch, am Montagvormittag die Fusion der beiden Händlerverbände bekannt. Die neue Struktur nennt sich Fedamo - für „Fédération de la distribution automobile et da la mobilité“ - und tritt für die Interessen der gesamten Luxemburger Automobilbranche mit ihren rund 180 Betrieben und 5000 Angestellten ein.



Ansprechpartner für die Politik in Mobilitätsfragen

Parallel dazu versteht sie sich als Ansprechpartner für die Politik in Mobilitätsfragen. „Wir wollen uns aktiv bei Ausarbeitung von Mobilitätskonzepten einbringen. Denn das Auto wird dabei auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen“, so der Tenor bei der Pressekonferenz zum anstehenden Autofestival. Das Führungsgremium der Fedamo wird sich aus den bisherigen Vorständen von ADAL und Fégarlux zusammensetzen.



Für jeden Einsatzzweck das richtige Auto

Dem anstehenden Autofestival begegnen Benji Kontz und Philippe Mersch mit einer gesunden Portion Ehrgeiz. Wissend, dass es kein leichtes Unterfangen sein wird, das Rekordjahr 2018 mit 52811 zugelassenen Neuwagen zu überbieten, gibt es für sie keinen Grund, pessimistisch zu sein. Die Autos mit Verbrennungsmotor seien so sauber und so sicher wie nie zuvor, parallel dazu wachse das Angebot an Fahrzeugen mit Elektromotor oder Hybridantrieb stetig. Für jeden Einsatzzweck gebe es das richtige Auto.



Prämien für Hybridautos erwünscht



Von der Politik erwartet sich die Luxemburger Automobilbranche eine staatliche Bezuschussung beim Kauf eines Hybridautos (ohne Plug-in-Lademöglichkeit). Gepaart mit dem raschen Ausbau des Ladestationennetzes für Voll-Elektro-Fahrzeuge und Plug-in-Hybrid-Autos könnte so manch einem der Umstieg leichter gemacht werden.



Während des Autofestivals 2019 werden 50 neue Modelle auf einer Gesamtausstellungsfläche von 60000 Quadratmetern vorgestellt.