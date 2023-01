Der FTX-Kollaps hatte auch Folgen für Geldhäuser. Experten fordern eine stärkere Regulierung des Marktes mit der digitalen Währung.

Gefährliche Folgen

Aufsichtsbehörden der USA warnen Banken vor Kryptorisiken

Der FTX-Kollaps hatte auch Folgen für Geldhäuser. Experten fordern eine stärkere Regulierung des Marktes mit der digitalen Währung.

(Bloomberg) - Die obersten US-Bankenaufsichtsbehörden haben die Branche erneut vor den Risiken gewarnt, die mit dem Engagement in Kryptowerte verbunden sind. Die Federal Reserve, die Federal Deposit Insurance Corp. und das Office of the Comptroller of the Currency haben am Dienstag detailliert ihre Bedenken zu der Anlageklasse dargelegt. „Die Ereignisse des vergangenen Jahres waren von erheblicher Volatilität und der Aufdeckung von Schwachstellen in der Kryptowerte-Branche geprägt“, erklärten die Behörden dabei.

Ansteckungseffekte durch Betrug und Rechtsunsicherheiten

Mit dem Zusammenbruch der Digitalwährungsbörse FTX im November drohen Kunden auf der ganzen Welt Verluste in Milliardenhöhe. Die US-Behörden hatten diesbezüglich zwar konstatiert, dass die Auswirkungen auf das Finanzsystem im Allgemeinen minimal seien. Dennoch wurden Forderungen laut, die Aufsicht sollte mehr tun, um weitere Katastrophen zu verhindern.

Wie es jetzt mit der Krypto-Branche weitergeht Nach der Pleite von FTX schweben dunkle Wolken über der Krypto-Welt. Luxemburger Firmen aus dem Sektor geben sich dennoch optimistisch.

„Es ist wichtig, dass Risiken im Zusammenhang mit der Kryptowerte-Branche, die nicht gemildert oder kontrolliert werden können, nicht auf das Bankensystem übergehen“, führten die Aufsichtsbehörden am Dienstag aus. Dabei verwiesen die Behörden unter anderem auf Betrug, Rechtsunsicherheiten bei der Verwahrung, irreführende Aussagen von Kryptounternehmen und Ansteckungseffekte innerhalb des Sektors.

In Bezug auf aktuelle oder geplante Aktivitäten und Engagements im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten kündigten die Bankenaufseher an, bei den Instituten weiterhin einen „sorgfältigen und vorsichtigen Ansatz“ verfolgen zu wollen.

Regulatorisch wie Glücksspiel behandeln

Für die Europäische Zentralbank erklärte Direktoriumsmitglied Fabio Panetta in einem Gastkommentar in der Financial Times, Kryptowerte sollten regulatorisch wie Glücksspiel behandelt werden. Es sei wichtig, die EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte rasch umzusetzen und darüber hinaus sicherzustellen, dass alle Teile der Branche reguliert werden und die Aufsicht mit den Entwicklungen Schritt halten kann.

FTX-Gründer Sam Bankmann-Fried darf bis zum Prozess heim Die Kryptobörse des 30-Jährigen war wegen enormer Mittelabzüge kollabiert. Milliarden an Kundengeldern konnten nicht ausgezahlt werden.

Obwohl sich die Wall Street nur langsam Kryptowährungen zugewandt hat, hatte der FTX-Kollaps auch Folgen für Banken, die der US-Regulierung unterliegen. In den Insolvenzanträgen von Sam Bankman-Frieds zusammengebrochenen Kryptoimperium wurden unter anderem Silvergate Capital Corp. und Signature Bank als Institute erwähnt, bei denen Konten unterhalten wurden. Beide Häuser haben erklärt, dass die Einlagen im Zusammenhang mit FTX nur einen sehr geringen Prozentsatz ihrer gesamten Einlagen ausmachen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.