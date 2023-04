Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY muss laut Apas eine Geldbuße von 500.000 Euro zahlen. Zudem gelten es Auflagen für neue Mandate.

Absegnung gefälschter Bilanzen

Aufsicht sanktioniert Abschlussprüfer im Wirecard-Skandal

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY muss laut Apas eine Geldbuße von 500.000 Euro zahlen. Zudem gelten es Auflagen für neue Mandate.

Eschborn/Stuttgart (dpa) - Die deutsche Abschlussprüferaufsicht Apas hat gegen die bei Wirecard eingesetzten Wirtschaftsprüfer der Beratungsgesellschaft EY Sanktionen verhängt. Bei der Prüfung der Abschlüsse des ehemaligen Zahlungsdienstleisters in den Jahren 2016 bis 2018 sehe die Apas Berufspflichtverletzungen als erwiesen an, teilte sie am Montag mit.

Die Sanktionen richteten sich gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft selbst und fünf Wirtschaftsprüfer. EY bestätigte am Montag, über den Abschluss der Apas-Prüfung informiert worden zu sein, Details kenne man aber noch nicht.



Mutmaßlich gefälschte Bilanzen über Jahre testiert

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft muss laut Apas eine Geldbuße von 500.000 Euro zahlen. Zudem dürfe sie bei Unternehmen von öffentlichem Interesse zwei Jahre lang keine gesetzlichen Abschlussprüfungen durchführen. Dabei handele es sich um sogenannte Neumandate, teilte die Apas mit. Ausgenommen seien Bestandsmandate. Einzelne Wirtschaftsprüfer wurden laut Apas mit Geldbußen von 23.000 Euro bis 300.000 Euro sanktioniert.

Im nächsten Schritt seien nun die Bescheide von der Apas zu fertigen, die Betroffenen könnten dann Einspruch gegen diese einlegen, hieß es.

Ex-Chef weist alle Vorwürfe zurück Von kriminellen Machenschaften will der frühere Vorstandschef nichts bemerkt haben.

Wirecard brach im Sommer 2020 zusammen, nachdem der Vorstand eingeräumt hatte, dass 1,9 Milliarden angeblich auf Treuhandkonten verbuchte Euro nicht auffindbar waren. Dem früheren Wirecard-Chef Markus Braun wird derzeit in München der Prozess gemacht. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hatte die mutmaßlich gefälschten Bilanzen des früheren Dax-Konzerns über Jahre testiert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.