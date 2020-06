Das Mittelstandsministerium startet die Sensibilisierungskampagne "Smile Again" für kleine Unternehmen.

Wirtschaft 3

Aufruf der Unternehmer: "Kauft lokal, kauft national"

"Smile again", so lautet der Name einer Kampagne, die heute vom Mittelstandsministerium vorgestellt wurde. Mit diversen Aktionen soll auf die lokale Geschäftswelt aufmerksam gemacht werden. Die Kampagne richtet sich an die breite Öffentlichkeit, um sie für die Vorteile des lokalen Handels, des Hotel- und Gaststättengewerbes und des örtlichen Handwerks aufmerksam zu machen. Diese bilden mit ihren rund 160.000 Arbeitsstellen das Rückgrat der luxemburgischen Wirtschaft.

Nach der Wiedereröffnung waren Restaurants und Cafés voll – jetzt fehlen die Gäste In der ersten Woche nach der Wiedereröffnung der Restaurants und Cafés zeigten sich die Gastronome hoffnungsvoll. Die Terrassen waren gut besucht, ein Anfang war gemacht. Nur wenige Tage später zeigt sich aber: Die Kunden fehlen.

"Nach wochenlangem Social Distancing ist es wichtig, wieder in sein Lieblingsrestaurant zu gehen, in seinem Lieblingsgeschäft einzukaufen und bei seinem Lieblingshandwerker etwas zu bestellen", so Delles. Die Wiederaufnahme der sozialen Kontakte zaubere sowohl den Kunden als auch den Geschäftsleuten, den Gastwirten und Handwerkern ein Lächeln aufs Gesicht. "Das Zusammenspiel ist hier wichtig".

Neben Werbemitteln wie Plakate und Anzeigen, finden Konsumenten Erklärungen auf der Webseite www.smile-again.lu. Über den #SmileAgainlu können Konsumenten ihre positiven Erfahrungen mit lokalen Unternehmen teilen und zum Beispiel auf Instagram Bilder von ihren liebsten Lokalen hochladen.



"Kaut lokal, kauft national"

"Während der Krise haben die Menschen den sozialen Kontakt verstärkt in lokalen Unternehmen gesucht, sind zum Beispiel mehr zum örtlichen Bäcker gegangen", so Michel Reckinger, Präsident der Fédération des Artisans. Diese Solidarität müsse jetzt weitergeführt werden. "Kauft lokal, kauft national", rief er die Konsumenten in der Pressekonferenz auf.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Einige Plakate der Kampagne. Grafik: Ministère de l'Economie

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Einige Plakate der Kampagne. Grafik: Ministère de l'Economie Einige Plakate der Kampagne. Grafik: Ministère de l'Economie Einige Plakate der Kampagne. Grafik: Ministère de l'Economie

"Eine Stadt oder ein Dorf ohne Café, Restaurant oder Hotel ist wie ausgestorben", so Horesca-Präsident Alain Rix. Um zu verhindern, dass die lokale Gastronomie ausstirbt und sich die Arbeitslosigkeit ausbreitet, seien die Verbraucher zur Solidarität aufgerufen. In der Gastronomie und Hotellerie könnten sich Gäste durch das "Safe to serve"-Label sicher fühlen.

In Differdingen erwacht der Handel langsam Wie im Rest des Landes sind auch in Differdingen viele Geschäfte und Gastronomiebetriebe in finanziellen Schwierigkeiten. Die Gemeinde startet eine Kampagne.

In der Krise habe man gemerkt, wie abhängig Luxemburg vom Ausland ist. Allerdings habe man auch den Wert des lokalen Handels wieder zu schätzen gelernt, so Claude Bizjak, stellvertretender Direktor der Confédération luxembourgeoise du commerce. Auch wenn es wieder sicher sei, shoppen zu gehen und Geschäfte zu besuchen, seien viele Kunden noch verunsichert. Es sei nun wichtig, das Vertrauen der Kunden wieder aufzubauen.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.