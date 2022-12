Laut Observatoire de l'Habitat gehen die Transaktionen im dritten Quartal deutlich zurück, die Preise steigen weiter.

Drittes Quartal

Auf dem Immobilienmarkt wird deutlich weniger verkauft

(ndp) - Die Immobilienpreise in Luxemburg steigen weiter. Das zeigen neue Daten des Observatoire de l'Habitat, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Im dritten Quartal 2022 betrug der Anstieg der Wohnungspreise 11,1 Prozent gegenüber dem drittel Quartal 2021.

Im Detail stiegen die Preise um 8,3 Prozent für bestehende Wohnungen, 7,9 Prozent für bestehende Häuser und 18,3 Prozent für im Bau befindliche Wohnungen. "Der aggregierte Anstieg über ein Jahr bleibt somit stark und setzt den Anstieg aus den vorherigen Quartalen fort. Im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wir ebenfalls einen aggregierten Anstieg: +2,2 Prozent im Vergleich zum 2. Quartal 2022", schreibt das Observatoire de l'Habitat.

Reale Preisentwicklung liegt bei 4,4 Prozent

Die Preisentwicklung sei vor allem durch den Inflationsschub geprägt. So betrug der Anstieg der Hauspreise im Jahr 2020 rund 15 Prozent über zwölf Monate, wobei die Inflation auf 2,5 Prozent begrenzt war. Dies entspricht einer realen Preisentwicklung von 12,5 Prozent. Im dritten Quartal 2022 betrug der Anstieg der Hauspreise 11,1 Prozent, allerdings bei einer Inflation für Konsumgüter von 6,7 Prozent. Dies entspricht einer realen Preisentwicklung von 4,4 Prozent.

Wie auch das Ministerium für Wohnungsbau unterstreicht, bleibt der Preisanstieg besonders geprägt bei den im Bau befindlichen Wohnungen (+18,3 Prozent), obwohl das Transaktionsvolumen in diesem Segment um 36 Prozent gesunken ist. „Daraus lässt sich ableiten, dass die Mehrheit der Bauträger die Entscheidung getroffen hat, die Verkaufspreise der vermarkteten Immobilien nicht zu senken, auch wenn sie dadurch Schwierigkeiten beim Verkauf der Immobilien bekommen würden. Sie ziehen es daher - vorerst - vor, keine neuen Projekte zu niedrigeren Preisen zum Verkauf anzubieten“, so die Erklärung des Ministeriums.



Zu beachten ist auch, dass sich die Preissteigerungen auf notarielle Urkunden beziehen, die im 3. Quartal 2022 registriert wurden, also auf Verkaufskompromisse, die in der großen Mehrheit vor Ende Juli 2022 unterzeichnet wurden. Die Auswirkungen des Anstiegs der variablen Zinssätze und ihre Auswirkungen auf den Zugang der Haushalte zu Krediten werden sich erst in den Statistiken für das vierte Quartal 2022 widerspiegeln.

Wohnungsmieten steigen auch

Die inserierten Wohnungsmieten (aus den von Immotop.lu übermittelten Immobilienanzeigen) sind im 3. Quartal 2022 um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. Im Zwölfmonatsvergleich bleibt der Anstieg der inserierten Mieten jedoch deutlich hinter dem Anstieg der Verkaufspreise für Wohnungen zurück und auch hinter dem Anstieg der Verbraucherpreise von 6,7 Prozent. Im 3. Quartal 2022 stieg der Indikator für die inserierten Wohnungsmieten somit gegenüber dem 3. Quartal 2021 um 4,7 Prozent.

Die Zahl der Verkäufe geht stark zurück

Eine weitere Feststellung ist: Die Aktivität auf dem Immobilienmarkt ist im Vergleich zum dritten Quartal 2021 insgesamt zurückgegangen, wobei das Ausmaß dieses Rückgangs in den einzelnen Segmenten sehr unterschiedlich ist.

Mit 1.307 Verkäufen von Appartements ist die Anzahl der Transaktionen im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um 17,7 Prozent gesunken. Sie liegt auch ziemlich deutlich unter dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre (1.656 Verkäufe im dritten Quartal 2017, 1.697 Verkäufe im dritten Quartal 2018 und 1.890 Verkäufe im dritten Quartal 2019).

Im Segment „bestehende Wohnungen“ gehen die Transaktionen im Vergleich zum 3. Quartal jedoch moderat zurück. Die Anzahl liegt weiterhin nahe am Durchschnitt der Vor-Corona-Jahren (1.077 Verkäufe in den Jahren 2017 bis 2019).

Es ist also im Segment der Neubauten, wo die Verkäufe am stärksten zurückgegangen sind und zwar um 36,4 Prozent. Das enstricht genau 297 Verkäufen im dritten Quartal. „Wir befinden uns hier auf einem Niveau, das weit unter dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre liegt“, schreibt das Observatoire de l'Habitat. Es handele sich dabei um die niedrigste Anzahl an Verkäufen, die jemals erreicht wurde, seit das Observatoire de l'Habitat über Daten der Werbeanzeigen verfüge, zusammen mit dem 3. Quartal 2009 (297 Verkäufe).





