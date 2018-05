Wegen Auffälligkeiten in der Steuerungssoftware bestimmter V6-Dieselmotoren hat Audi eigenen Angaben zufolge das deutsche Kraftfahrtbundesamt und auch die luxemburgischen Zulassungsbehörde informiert.

Audi unter Manipulationsverdacht

Wegen Auffälligkeiten in der Steuerungssoftware bestimmter V6-Dieselmotoren hat Audi eigenen Angaben zufolge das deutsche Kraftfahrtbundesamt und auch die luxemburgischen Zulassungsbehörde informiert.

(dpa/aa) - Einen Tag vor der Audi-Hauptversammlung ist der Autobauer mit einem weiteren Verdacht auf Abgas-Trickserien erneut in die Kritik geraten. Audi stoppte die Auslieferung der vor allem als Dienstwagen beliebten Modelle A6 und A7 mit 271-PS-Dieselmotor. Das deutsche Kraftfahrtbundesamt leitete eine Anhörung ein, wie ein Sprecher am Dienstag in Flensburg sagte. Zuvor hatte "Der Spiegel" über den jüngsten Manipulationsverdacht berichtet.



Verdacht auf illegale Abschalteinrichtung bei Audi-Modellen Dieselkrise und kein Ende: Nun drohen Audi verpflichtende Rückrufe von Tausenden von Fahrzeugen. Es gibt einen Verdacht.

Der Autobauer hat nun in der Anhörung Gelegenheit, seine Sicht der Dinge darzulegen. Bestätigt es sich, dass die Fahrzeuge eine unzulässige Abschalteinrichtung haben, drohen verpflichtende Rückrufe, wie dies bereits bei Millionen von VW-Dieselautos der Fall war. Laut dem deutschen Bundesverkehrsministerium sind die Emissionstypgenehmigungen der Fahrzeuge in Luxemburg erteilt worden.

Audi-Vorstandschef Rupert Stadler sagte, der jüngste Verdachtsfall sei vergangene Woche bei internen Prüfungen entdeckt und dem KBA in Flensburg gemeldet worden. Dabei gehe es um den seit 2014 in rund 60.000 Fahrzeuge vom Typ A6 und A7 eingebauten Sechszylinder-Diesel mit 271 PS. Beide Modelle werden gerade von Nachfolgemodellen abgelöst. Auch die luxemburgische Zulassungsbehörde wurde informiert, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Audi werde ein Software-Update in Absprache mit den, oder auf Anordnung der Zulassungsbehörden zur Verfügung stellen.

Neuer Konzernchef Diess: "Volkswagen muss anständiger werden" Das Geld sprudelt, der Absatz bricht Rekorde - aber beim vielzitierten Kulturwandel hapert es bislang. Hat sich wirklich etwas geändert für die VW-Beschäftigten? Der neue Chef will es wissen.

Laut "Spiegel" wurden die Fahrzeuge zwar mit einem SCR-Katalysator zur Beseitigung der Stickoxide ausgerüstet. Aber damit die Autofahrer den Harnstoff nicht selbst nachfüllen müssten, habe Audi die Einspritzung des Harnstoffs zur Reinigung gedrosselt, und das Auto habe zu viel Stickoxid in die Luft geblasen. Stadler sagte, Audi untersuche weiterhin systematisch alle Motoren. Er hatte schon im März angekündigt, dass mit weiteren Rückrufen zu rechnen sei.