Am Freitag wurde Luxemburg von der amerikanischen Rating-Agentur eine stabile Perspektive bestätigt, teilte das Finanzministerium am Samstag mit.

Auch Standard & Poor bestätigen AAA-Rating

Annette WELSCH Am Freitag wurde Luxemburg von der amerikanischen Rating-Agentur eine stabile Perspektive bestätigt, teilte das Finanzministerium am Samstag mit.

Nach den Rating-Agenturen DBRS, Moody's und Fitch bestätigte am Freitag auch Standard & Poors (S&P) das AAA für Luxemburgs Kreditwürdigkeit. In ihrer Analyse unterstreicht die Agentur den ökonomischen Wohlstand, die transparenten und effizienten Institutionen, die vorsichtige Haushaltspolitik sowie ein robustes Wirtschaftswachstum. Nach Meinung von S&P dürfte sich sich die Wachstumsquote des BIP auch für die die Periode 2019 bis 2022 auf dem Niveau der vergangenen Jahre bewegen.

Das Wachstum beruhe vor allem auf dem hohen Binnenkonsum - der starken Kaufkraft - und der guten Performanz des Finanzsektors, stellt die Agentur fest Sie sagt aber auch, dass hauptsächlich der Finanzsektor für das Wirtschaftswachstum verantwortlich zeichnet und dass dieser von den Standortverlagerungen verschiedener Finanzdienstleister nach Luxemburg infolge des drohenden Brexit profitierte. Unterstrichen werden aber auch die Anstrengungen, die das Land unternommen hat, um die Wirtschaft stärker in Richtung anderer Sektoren mit hohem Mehrwert zu diversifizieren.

Die hohen Investitionen werden unterstrichen

Für die Jahre 2019-2022 erwartet S&P, dass der Haushaltsüberschuss und die Staatsverschuldung von durchschnittlich 20 Prozent des BIP aufrecht erhalten bleiben. Ein Schwerpunkt lag bei der Analyse auf der Wirtschaftspolitik, die zur nachhaltigen Entwicklung des Landes beiträgt. In diesem Zusammenhang werden die Investitionen sowohl in die Infrastrukturen und die Forschung wie die Bildung und die Innovation hervorgehoben. Aus all dem schließt S&P, dass Luxemburgs Regierung auch auf äußere Risiken, wie den möglichen Auswirkungen bei der internationalen Unternehmensbesteuerung wohl effizient und proaktiv reagieren werde.

Finanzminister Pierre Gramegna drückte seine Freude aus, dass die hohen Investitionen ganz offensichtlich nicht unerkannt bleiben und dass dies die Regierung ermutige, diesen Weg fortzusetzen.