Die Ratingagentur Scope Rating verlängert das Triple-A-Rating des Großherzogtums – und sieht sogar Spielraum für weitere Maßnahmen.

Staatsfinanzen

Auch Scope Ratings bestätigt Luxemburgs Triple A

Wie die Ratingagentur Fitch Mitte Januar hat auch Scope Ratings Luxemburgs „AAA“-Rating mit „stabilem Ausblick“ bestätigt. Dieses Rating spiegele die Widerstandsfähigkeit der luxemburgischen Wirtschaft und die Solidität der öffentlichen Finanzen wider, schreibt das Finanzministerium am Samstag in einer Pressemitteilung.

Die Ratingagentur Scope gehe davon aus, dass die Maßnahmen der Regierung es Luxemburg ermöglicht haben, die aufeinanderfolgenden Krisen im Vergleich zu den Nachbarländern besser zu überstehen, insbesondere die Maßnahmen zur Eindämmung des Anstiegs der Energiepreise nach der Tripartite vom vergangenen September. Diese Maßnahmen hätten „einen positiven Einfluss auf die Kaufkraft, den privaten Konsum und das Investitionsniveau“. Hinzu kommt auch ein Rückgang der Inflation, wodurch sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessern.

Ein wettbewerbsfähiger Finanzplatz

Trotz der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Konjunkturabschwächung in Europa prognostiziert Scope für Luxemburg ein BIP-Wachstum von 2,2 Prozent für das Jahr 2023, gegenüber zwei Prozent im Jahr 2022, wie das Finanzministerium in einer Pressemitteilung betont.

Was den Arbeitsmarkt betrifft, „bleibt die Schaffung von Arbeitsplätzen in Luxemburg auf einem hohen Niveau“, während sich das Wachstum bei der Beschäftigung im Rest der Europäischen Union verlangsamt.

Luxemburgs Finanzplatz sei „widerstands- und wettbewerbsfähig“. Dies sei mit dem aktuellen Gesetzesrahmen und einem effizienten Überwachungssystem zu erklären.

Ein gewisser Handlungsspielraum

Andererseits ist Luxemburg als offene Volkswirtschaft einer Reihe von Risiken ausgesetzt: Dazu zählen ein möglicher Anstieg der Energiepreise, ein unerwartet niedriges Wachstum oder eine ungünstige Entwicklung der Geldpolitik.

Die Ratingagentur hebt auch die Solidität der öffentlichen Finanzen Luxemburgs hervor und ist der Ansicht, dass die Staatsverschuldung die im Regierungsprogramm festgelegte Schwelle von 30 Prozent des BIP nicht überschreiten wird. „Nach der Analyse von Scope bietet die Entwicklung der Haushaltslage einen gewissen Handlungsspielraum, um möglichen wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen“, so das Finanzministerium.

„Die Bestätigung des 'AAA'-Ratings durch Scope zeugt von der verantwortungsvollen Haushaltspolitik der Regierung. Die Bewertung unterstreicht die Wirksamkeit der Maßnahmenpakete, die von der Regierung in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern implementiert wurden, um Haushalte und Unternehmen zu unterstützen. Ich werde mich weiterhin für die Aufrechterhaltung gesunder öffentlicher Finanzen einsetzen, die der Schlüssel zu einer widerstandsfähigen und prosperierenden Wirtschaft sind“, kommentierte Finanzministerin Yuriko Backes die Bestätigung des Triple-A-Ratings für Luxemburg.

Dieser Artikel erschien zuerst auf virgule.lu und wurde ins Deutsche übersetzt.

