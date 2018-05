Taufe, Hochzeit, Todesfall – bei solchen und anderen Gelegenheiten sammelt auch die Kirche Daten. Und diese müssen entsprechend der neuen Datenschutzverordnung geschützt werden.

Auch Kirchen müssen Daten schützen

(kna/SCH) Darum hat Erzbischof Jean-Claude Hollerich für die Erzdiözese Luxemburg ein erzbischöfliches Dekret erlassen, das die internen Normen für den Schutz personenbezogener Daten betrifft.



Auf deutscher Seite gilt ab heute das neue Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG). Dieses soll den kirchlichen Datenschutz an die EU-Richtlinien angleichen, die mit der Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai ebenfalls eine neue Basis bekommen.

Die Neuerungen, die damit einhergehen, werfen allerdings auch viele Fragen auf: Dürfen Kirchenmitarbeiter jetzt keine Messengerdienste mehr nutzen? Können Fotos vom Pfarrfest nicht mehr veröffentlicht werden? Und was muss man beim Umgang mit Adressen beachten?

Eine wichtige Neuerung ist die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Alle Diözesen, Kirchengemeinden, Kirchenstiftungen und Kirchengemeindeverbände müssen einen solchen benennen. Manche Pfarreien und Diakonate haben laut Jupp Joachimski, Jurist und gemeinsamer Datenschutzbeauftragter der bayerischen Bistümer, spät angefangen, sich damit zu befassen. "Teils dachte man, der Diözesan-Datenschutzbeauftragte könne sich darum kümmern." Ein Irrtum: Dessen Funktion entspricht laut Joachimski dem TÜV, der überprüft, ob alles regulär läuft. Dafür, dass alles funktioniert, muss wiederum der betriebliche Datenschutzbeauftragte sorgen. Insbesondere für kleine Einrichtungen sei es jedoch schwierig, diese Aufgabe umzusetzen.

Schadenersatzansprüche von bis zu 500.000 Euro

Die Konferenz der Diözesandatenschutzbeauftragten der Katholischen Kirche Deutschlands hat auf ihrer Webseite Praxishilfen zur Verfügung gestellt, die auf wichtige Veränderungen eingehen. So ist es nun Pflicht, Betroffene transparent darüber zu informieren, was mit ihren Daten passiert, warum sie erhoben und wie lange sie gespeichert werden. Kommt es doch einmal zu einer Datenpanne, so ist diese innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Datenschutzaufsicht zu melden. Gegebenenfalls können durch den Betroffenen je nach Schwere des Falls Schadenersatzansprüche von bis zu 500.000 Euro geltend gemacht werden.

Außerdem müssen kirchliche Stellen ein genaues Verarbeitungsverzeichnis führen, in dem sie angeben, wann wie mit welchen Daten gearbeitet wurde. Werden personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben, beispielsweise zur Auftragsdatenverarbeitung im Rahmen von Löschungen, so muss der Verantwortliche darauf achten, dass die Stelle, an die er die Daten weitergibt, den Datenschutzbestimmungen entspricht.



Noch viele Fragen offen



Obwohl Einigkeit darüber herrscht, dass Datenschutz ein wichtiges Thema ist, ist das neue Gesetz umstritten. Kritisiert wird dabei unter anderem der Umgang mit Messengerdiensten. Schon seit 2017 wurden zahlreiche kirchliche Mitarbeiter angewiesen, den Messengerdienst WhatsApp, der sämtliche Nutzerdaten auf Servern speichert, von ihren Diensthandys zu löschen. Seelsorger beklagen, dass junge Menschen sie künftig als nicht erreichbar empfinden könnten. Kritik äußert auch die Gesellschaft Katholischer Publizisten Deutschlands (GKP): Es brauche mehr Klarheit bei der Umsetzung der DSGVO. So sei bislang unklar, was das neue Recht für Fotografen, Vereine und Pressestellen konkret bedeute, mahnt der GKP-Vorsitzende Joachim Frank. "Es genügt nicht, wenn die Gesetzgeber versichern, dass sich vor Gericht die bisherige Rechtslage wohl durchsetzen wird."

Doch: Lösungen für solche Probleme zu finden und ein neues Bewusstsein zu schaffen werde Zeit brauchen, sagt Experte Joachimski.