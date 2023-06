Ändert sich das Klima in Luxemburg? Wird die Wirtschaft kohlenstoffärmer? Diesen Fragen widmet sich der Statec in einer am Donnerstag vorstellten Untersuchung.

Wirtschaft 6 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Klimawandel

Auch in Luxemburg steigen die Temperaturen

Marco MENG Ändert sich das Klima in Luxemburg? Wird die Wirtschaft kohlenstoffärmer? Diesen Fragen widmet sich der Statec in einer am Donnerstag vorstellten Untersuchung.