Ukraine-Krieg

Auch die Société Générale verlässt Russland

Mit der französischen Großbank, die nun dem Riesenreich den Rücken zudreht, geht eines der drei größten Geldinstitute Europas.

(Bloomberg) - Die Société Générale geht aus Russland fort. Das gab das Institut am Montag bekannt. Dazu verkauft sie ihre dortige Rosbank an die Investmentfirma des reichsten Mannes Russlands, Wladimir Potanin. Sie nimmt damit einen Verlust von rund drei Milliarden Euro in Kauf.

Die Entscheidung der Bank, sich aus Russland zurückzuziehen, ist die bisher einschneidendste unter den größten europäischen Banken, die in diesem Land tätig sind. Sowohl die Raiffeisen Bank International als auch die UniCredit überdenken ebenfalls ihre Zukunft in Russland. Die drei Banken sind die größten auf dem Kontinent, die in Russland tätig sind.

Potanin, 61, ist laut Bloomberg Billionaires Index die 43. reichste Person der Welt mit einem Nettovermögen von 29,6 Milliarden Dollar. Er ist Präsident von MMC Norilsk Nickel, auf das rund 40 Prozent der weltweiten Palladiumproduktion und zehn Prozent des raffinierten Nickels entfallen, und hält eine Beteiligung am russischen Unternehmen Petrovax Pharm. Potanin war von den westlichen Regierungen bisher von Sanktionen verschont geblieben, bis Kanada ihn kürzlich auf seine Liste setzte.

Kehrtwende

Der Vorstandsvorsitzende der Société Générale , Frederic Oudea, hatte im vergangenen Monat signalisiert, dass die Bank in Russland flexibel bleiben wolle und sich nicht den europäischen Konkurrenten anschließen wolle, die sich nach der Invasion verpflichtet hatten, ihr Geschäft in dem Land zu überprüfen oder aufzugeben.

Ratingagentur S&P senkt Russlands Bonitätsnote Am Mittwoch erklärte Russland, Zinsen für Dollar-Anleihen gezahlt zu haben. Am Donnerstag hatten Kreditgeber ihr Geld noch nicht erhalten.

Gleichzeitig hatte die Bank seit Ausbruch des Krieges eine vorsichtige Haltung eingenommen und war einer der ersten Kreditgeber, der die Finanzierung des Rohstoffhandels aus Russland einstellte. Das Russlandgeschäft der Bank trug im vergangenen Jahr 2,7 Prozent zum Gewinn bei und macht 1,7 Prozent des Gesamtengagements der Bank aus. Die lokalen Aktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf Privatkunden und große Firmenkunden.

Die Konkurrenten BNP Paribas und Credit Agricole hatten bereits angekündigt, kein Neugeschäft in Russland mehr zu tätigen und sich damit einer wachsenden Gruppe von Kreditgebern anzuschließen, die sich aus dem Land zurückziehen. In der Schweiz signalisierte die Credit Suisse Group, dass sie ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Russland und Osteuropa unter die Lupe nehmen werde. Die UBS Group stellte ihr Neugeschäft in Russland ein, und der ehemalige Vorstandsvorsitzende Axel Weber sagte, er sehe für viele internationale Banken in Russland keine Zukunft, selbst im Falle eines Waffenstillstands.

