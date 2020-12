Im November sagten Beschäftigte in Europa, dass sie durchschnittlich zwei Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten möchten.

Attraktivität von Heimarbeit schwindet in Europa

(Bloomberg) - Bei Mitarbeitern in Europa lässt der Wunsch, nach der Pandemie von zu Hause aus zu arbeiten, nach, da sie die längere Abwesenheit von ihren Büros satt haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Strategen von Morgan Stanley.



Im November sagten Beschäftigte in der Region, dass sie durchschnittlich zwei Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten möchten, verglichen mit 2,3 Tagen im Oktober. Dies ergab eine Umfrage unter 12.500 Mitarbeitern in verschiedenen Branchen in Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich, die seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Home Office arbeiten.

„Die Umfrage in diesem Monat deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach zukünftiger Heimarbeit im Vergleich zu früheren Umfragen zurückgegangen ist, möglicherweise im Zusammenhang mit zunehmender ‘Lockdown-Müdigkeit’“, schrieben die Strategen um Christopher Fremantle in einer Note.

Mindest ein paar Tage in der Woche

Die Umfrage von Morgan Stanley wurde während der zweiten großen Lockdown-Welle in Europa durchgeführt, mit der die Virus-Ausbreitung gestoppt werden soll. Die Daten liefern auch Hinweise darauf, ob die Covid-19-Krise eine lang anhaltende Verlagerung in Richtung Heimarbeit bedeutet oder ob die Mitarbeiter die meiste Zeit ins Büro zurückkehren möchten, sobald dies sicher ist.

In Zukunft erwarten laut der Umfrage 60 Prozent der europäischen Büroangestellten, dass ihre Arbeitgeber mindestens ein paar Tage in der Woche die Arbeit im Home Office erlauben werden. Indes gehen 40 Prozent davon aus, weniger als einmal pro Woche von zu Hause aus arbeiten zu dürfen.

