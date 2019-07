Le Luxembourg n'a pas intérêt à trop se fondre dans le moule «vert» et à devenir un acteur parmi d'autres.

Leitartikel Wirtschaft 3 Min.

Attention aux illusions

Nadia DI PILLO Le Luxembourg n'a pas intérêt à trop se fondre dans le moule «vert» et à devenir un acteur parmi d'autres.

Cette fois on y est! Enfin presque. Après plus d'un an de travail intense, la Commission européenne a dévoilé un plan d'action pour la finance durable qui doit permettre de définir les activités économiques réellement vertes. Rien n'est encore définitif, mais c'est cette taxonomie qui a été mise en consultation jusqu'au 10 septembre prochain.



Ce travail était nécessaire. Les besoins de financements pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union Européenne sont estimés entre 175 et 290 milliards d'euros par an. Pour les mobiliser et réorienter les flux financiers vers l'économie verte, l'enjeu du plan européen est de proposer une définition claire et ambitieuse de ce qui est vert et soutenable sur le long terme.

Les experts du «Technical expert group on sustainable finance (TEG)» ont donc procédé à une analyse très poussée de67 secteurs pour déterminer à quelles conditions ils apportent une «contribution significative à la lutte contre le changement climatique sans provoquer des dommages collatéraux», selon le rapport officiel. Cet outil va enfin permettre aux investisseurs de démêler le vrai du faux et aux entreprises de toute nature d'avoir des informations claires et transparentes sur la durabilité environnementale. Il est important pour celles-ci justement de savoir quelles sont les critères environnementaux qu'elles doivent prendre compte dans leurs activités afin d'assurer un modèle de développement durable et socialement acceptable.



Le plan européen constitue une avancée majeure, car il définit la base juridique qui permettra un jour à l'Europe de devenir le leader mondial de la finance verte et soutenable. Et c'est évidemment aussi une chance pour le Luxembourg, qui veut s'imposer comme centre financier de premier plan pour les actifs financiers verts. Il faut reconnaître ce mérite au gouvernement: il a posé les premiers jalons d'une expansion de cette industrie, avec deux initiatives majeures: Luxflag, agence de labellisation financière pour les fonds verts et le «Luxembourg Green Exchange», première bourse au monde à ne proposer que des investissements certifiés verts. Une belle longueur d'avance... qu'il va falloir garder.



Avec la standardisation des critères de la finance verte au niveau international, la place financière luxembourgeoise aura néanmoins plus de mal à se démarquer de ses concurrents européens. Ainsi, les financiers luxembourgeois n'ont pas intérêt à trop se fondre dans le moule «vert» et à devenir des acteurs parmi d'autres.



Il serait aussi illusoire de penser que l'on vient de clore le grand combat de la taxonomie européenne. Ce n'est pas parce qu'un groupe d'experts vient de publier 414 pages sur les activités économiques pouvant être considérées comme vertes qu'on y verra plus clair. Il y aura toujours des cas où l'on s'arrachera les cheveux pour savoir si tel ou tel produit est vraiment vert, si les critères fixés par Bruxelles sont justes, s'ils ne répondent pas à des intérêts économiques spécifiques. En matière d'éthique, certains diront que tout n'est ni noir ni blanc, les experts scientifiques trouveront que les critères retenus ne correspondent pas à l'état d'avancement de la science.

Et puis, qu'en sera-t-il des standards sociaux, de gouvernance, de respect des droits de l'homme, des droits de l'enfant, etc... Ces exigences ne méritent-elles pas aussi d'être prises en compte, standardisées, harmonisées? Le combat est loin, très loin, d'être terminé.